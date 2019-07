A falunap nem olcsó mulatság, de szeretik

A kis települések önkormányzatai minden évben nagy figyelmet szentelnek a legtöbbször nyáron esedékes falunap megszervezésére, a lakók ugyanis ezt várják a leginkább. Ilyenkor a falu apraja nagyja együtt van, ezért fontos, hogy minden korosztály megtalálja a számára leginkább tetsző programot. Legyen sportvetélkedő, az asszonyoknak sütisütő verseny, a baráti társaságoknak főzőverseny, mások a színpadi produkciókat várják leginkább, a fiatalok pedig az esti élőzenés bulira készülnek.

Az önkormányzatok minden évben megpróbálják a legjobbat kihozni a napból, ami több esetben már csak egy délután szokott lenni. Sokan nem is gondolják, hogy a legszerényebb falunap megszervezése – az általunk megkérdezett polgármesterek elmondása alapján – minimum egymillió forintba kerül, amibe egyébként egy országosan is ismert sztárfellépő 500 ezer és egymillió forint közötti gázsija már nem fér bele.

Garéban már készülnek az idei falunapra, most első évben vállalkozói támogatással igyekeznek megoldani a szükséges költségek előteremtését. A sztárfellépő, a sátorbérlés, a kulturális műsor fellépői, a közös ebéd, körhinták, ringlispíl mind jelentős összegeket tesznek ki. Vig Imre, Garé polgármestere elmondta, nagyjából 150-200 ebédjegyet szoktak kiosztani a garéiak között, tehát több mint a helyiek fele részt vesz a falunapon. A szomszédos településekről is oda-vissza járnak falunapozni a lakók, ezért nincs panasz a részvételre, jól szokott sikerülni a buli.

Márokon több összejövetelt, falusi pikniket, kisebb kulturális rendezvényt is tartanak egész évben, a hivatalos falunap pedig a több ezer látogatót vonzó Mároki Lakodalmas, amelyet az idén már kilencedik évben rendeznek meg. A sváb és a magyar lakodalmas hagyományok autentikus bemutatása mellett számos kísérő program (főzőverseny, sörivó verseny szépségverseny) teszi igazi térségi kuriózummá a rendezvényt. Krizics Zsanett, Márok polgármestere elmondta, előfordul, hogy pályázati forrással, vagy helyi vállalkozók támogatásával sikerül kiegészíteni az önkormányzati önrészt.

Egy, a faluról készült könyvet is bemutatnak Kásádon

Kásádon az idén magyar nóta énekes, humorista, tüzes showműsor és esti élőzenés bál lesz, nagyjából egymillió forintot tesznek ki itt is a költségek, de az idén pályázati forrás is kiegészíti az önerőt. Nagyjából 50 és 70 százalék körüli a részvétel a falunapon, természetesen itt is a fő cél az, hogy minden korosztály jól érezze magát.

– A helyiek mellett komlói vendégek, barátok, ismerősök, a faluból elszármazottak is részt vesznek a programokon, az esti bálra pedig a környező településekről is jönnek fiatalok. Az idén még egy Kásádról készült nagyon színvonalas könyv bemutatójával is összekötjük ezt a napot – mondta Bosnyák Zoltán, a község polgármestere.