A faültetés kovácsolja össze a közösségeket

Már egyetlen fa elültetésével, kisebb facsoportok létrehozásával, a belterületi fásítással hozzájárulunk az egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb települések kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.

Éppen ezért az Agrárminisztérium idén meghirdette a Településfásítási Programot, amelynek keretében összesen 12 ezer fát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések. Baranyából összesen több mint harminc község, falu pályázott sikeresen, köztük Véménd is, ahol a közelmúltban már el is ültették a pályázaton elnyert növényeket.

A pályázaton 19 fát nyert a település, amelyeket a közfoglalkoztatottak segítségével raktak földbe. Annak érdekében, hogy a legkisebbek is megtanulják, hogyan kell elültetni és gondozni a növényeket, a helyi óvodások is aktívan részt vettek a fásítási projektben. A fákat örökbe is lehet fogadni, ezt az igényt az önkormányzatnál kell jelezni, az örökbefogadók pedig táblát kapnak a fa tövébe.

Feked is sikeresen pályázott a programban, de ők tavasszal kapják meg a növényeket. Ahogy Tillmann Péter polgármestertől megtudtuk, a nyírfákat a patak partján fogják elültetni a tervek szerint egy közösségi program keretében. A településen egyébként már hosszú évek óta figyelnek arra, hogy minél több fa díszítse a köztereket. Feked fennállásának 250. évfordulóján például egy parkot alakítottak ki, ahova 250 növényt helyeztek el, emellett a nyári táborokat is rendszeresen faültetéssel zárják. Ahogy Tillmann Péter fogalmazott, ezek mind az összefogást, a közösségi gondolkodást és a jövőbe vetett bizalmat szimbolizálják.