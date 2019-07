A hétvégén már hazai görögdinnyét ehetünk

Tavaly ilyenkor már tele voltak a boltok, piacok a magyar görögdinnyével, az idei szezon valamivel később kezdődik. Ám a lédús gyümölcs kedvelőinek nem kell sokáig várniuk, a hétvégén már a hazai dinnyék közül válogathatnak.

Az ormánsági gazdák életét is megnehezítette a májusi szeszélyes időjárás, helyenként akár 300 milliméter eső zúdult a területekre. A virágzás idején hűvösebbek voltak az éjszakák, az alagútfóliák kitakarását is május végéig halogatták a termelők.

Szín József gerdei gazda hosszú évek óta foglalkozik dinnyetermesztéssel, lapunk kérdésére elmondta, idén körülbelül két és fél, három héttel később érkezik a magyar dinnye a piacokra mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy míg a baranyai termelők közül tavaly június 20-a körül már többen is szüreteltek, idén most hétvégén jelenhetnek meg az első ormánsági görögdinnyék a piacokon, s így akár szeptember végéig is elhúzódhat a szezon.

A szakemberek a kezdeti nehézségek ellenére jó esztendőre számítanak. Összességében eddig biztatók a kilátások, ám a csapadékos május miatt az ültetvények gyomosak, a gyomlálást pedig kézzel kell elvégezni, ami nagy kihívást jelent. A gazdák véleménye szerint a termények betakarítását a munkaerőhiány is nehezíti, kevés a segédmunkás, a termelők gyakran diákokat is alkalmaznak főszezonban.

A görögdinnye árának alakulását meghatározza, hogy a magyar termelők milyen áron és mikortól tudnak szállítani az exportpiacokra, amelyeket július közepéig a spanyol termés ural. A kereslet pedig nagy mértékben függ az időjárástól, a gyümölcsből a kánikulában fogy a legtöbb. A magyar dinnyeszezon egyébként a sárgadinnyével indult, melyet már néhány napja a bevásárlóközpontokban is lehet kapni.