A homoszexuális felvonulásról is megkérdezik Péterffyt 

A városházi ellenzék a homoszexuális felvonulásról is megkérdezi Péterffy Attilát, Pécs polgármesterét a keddi közgyűlésen. A jobboldal szerint Pécs összes bölcsődéjének térítési díjait fedezni lehetne abból, amit a megemelt tiszteletdíjakra, cégvezetői fizetésekre, új politikai posztokra fordított az új balliberális városvezetés.

A városházi ellenzék részéről, az ÖPE–KDNP-frakció tartott a keddi közgyűlés előtt sajtótájékoztatót hétfőn a városházán.

Kővári János frakcióvezető szerint Péterffy Attila eddigi száz napja kapcsán hurráoptimizmusra nincsen ok, hiszen eddig csak bosszúhadjáratot folytattak, semmi más nem történt. Kővári elmondta, a Pécsre tervezett pécsi homoszexuális felvonulásról, valamint az önkormányzati tulajdonú Expo Centerben hamarosan megrendezendő, annak felvezetéseként is szolgáló rendezvényről is megkérdezik Péterffy Attilát, hogy miként vélekedik a programokról. – Adtak-e a felvonuláshoz közterület-használati engedélyt vagy sem – tette fel a kérdést, szerinte ugyanis a pécsieknek nincs szükségük a provokációra, megbotránkozása. Megjegyezte, immár közel hétezren írták alá a felvonulással kapcsolatos tiltakozó petíciót is.

A Demokratikus Koalíció (DK) alelnökének, Niedermüller Péternek a minap elhangzott kijelentése is szóba került. A DK-s politikus ugyanis azt mondta, hogy „a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – illetve nők is vannak köztük – rémisztő képződmények”. Ezzel kapcsolatosan szintén kérdést intéznek a városvezetéshez, hiszen az alpolgármester, Bognár Szilvia szintén a DK-t erősíti, ahogyan Kunszt Márta, a párt helyi elnöke is.

Berényi Zoltán, az ÖPE–KDNP képviselője szerint az esetleges buszos sztrájk kapcsán az is kérdés, hogyha nem lesz január végéig megállapodás a szakszervezettel, akkor miként fogja a városvezetés biztosítani a tömegközlekedés zavartalan működését.

Ügyvédekre, politikusra van pénz, bölcsődére nincs?

Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő a Köztársaság téri Zöldliget Bölcsőde bejárata előtt tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Mint mondta, igazságtalan, hogy amíg Péterffy Attila polgármester az óvodákat, bölcsődéket, szociális intézményeket arra utasította, hogy spóroljanak, és arról beszélt, hogy üres a kassza, addig bőven volt pénz saját embereire.

A politikus azért választotta ezt a helyszínt, mert számításai szerint a Pécsen működő összes bölcsőde térítési díjait el lehetne törölni, hogyha erre a célra fordítanák azt az összeget, amit igazgatói fizetések és képviselői tiszteletdíjak megemelésére, ügyvédeikre költöttek. A Fidesz ezért kezdeményezni fogja a bölcsődei díjak csökkentését.

Barkóczi Csaba képviselő megemlítette a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérének, Szabó Szilárdnak, Biokom hamarosan munkába lépő vezetőjének, Genczler Istvánnak a több százezer forintos béremelését, Kunszt Márta DK-s képviselő új tanácsnoki posztját, az ügyvédeknek kifizetett milliókat, Nemes Balázsnak, a Momentum politikusának havonta adott bruttó 514 ezer forintos fizetését, valamint a képviselők saját tiszteletdíjaiknak a megemelését.

– Ezekre közel 75 milliót ad ki a város éves szinten, amíg a szülőktől 43,5 millió forint folyik be bölcsődei térítési díjként, vagyis az új városvezetés által a hozzájuk közelállóknak kifizetett többletpénz bőven fedezné a kisgyermekes szülők kiadásait – mondta.