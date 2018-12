A leghátrányosabb helyzetű munkanélkülieket támogatják

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt vezetője, konferenciát szervezett hétfő délelőtt a Megyei Önkormányzat Dísztermében.

A konferencia célja az volt, hogy a Paktum projektek megvalósítói és a lehetséges munkaadók elmondják egymásnak tapasztalataikat, ezzel is elősegítve a projekt sikeres megvalósítását.

Az együttműködés a Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal között jött lére, azzal a céllal, hogy a leghátrányosabb helyzetű munkanélkülieket támogató formában álláshoz segítse.

Tehát a projekt a munkanélkülieknek nyújt segítséget ahhoz, hogy adott ideig támogatottan dolgozni tudjanak egy vállalkozónál, aki ezt követően tovább foglalkoztathatja őket.

A Dél-Dunántúli Regionális Paktum néven két éve – 2016 óta – futó együttműködéssel kapcsolatban Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, a program elindítása lehetőséget ad arra, hogy a befektetés ösztönzést erősítsék a megyénkben.

– Azzal, hogy a legalább nyolc általánost végzett munkanélkülieket is bevonjuk a munkába, nagyon sokat tudunk tenni annak érdekében, hogy Baranya megyébe vállalkozókat, befektetőket csábítsunk, és új lehetőségeket nyissunk a lakosság számára is.

Dr. Tigelmann Éva, a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője a konferencia előtt megtartott sajtótájékoztatón többek között bemutatta a projekt számszerű eredményeit.

– Az elmúlt másfél évben nagyon jól tudtunk együttműködni mind a konzorcium vezetővel, mind a tőlünk – a regisztrált álláskeresők után – támogatást igénylő vállalkozásokkal is, időarányos mértéket meghaladóan sikerült eddig teljesíteni az elvárásokat. Ez azt jelenti, hogy 2016–2021 között zajló, 2,7 milliárd forint összköltségű projekt terv alapján idén októberig 430 főt kellett volna programba vonni, de ezt túlszárnyalták, 650 főt foglalkoztattak. A szám azóta is nőtt, a legutóbbi adatok alapján 744 főnek az elhelyezkedését segítették a projekt által. A főosztályvezető elmondta, a végső cél, 2032 fő foglalkoztatásba való bevonása.

A kistelepüléseken élőket is bevonták a programba

A projekt sikere azt is mutatja, annak ellenére, hogy Baranya az ország legtöbb megyéjéhez képest magas álláskeresési rátával rendelkezik, jelentős az a támogatási igény, melyet a munkáltatók igényeltek az álláskeresők foglalkoztatásához. Az eddig foglalkoztatott 740 fő a megye 150 településén él, ez azt jelenti, hogy a kistelepüléseken lakók is részesültek a támogatásból és bekapcsolódtak a foglalkoztatásba.

Dr. Kovács Katalin, a projekt szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy az egyes járások közül a siklósiból vonták be eddig a legtöbb álláskereső ügyfelet, a második a komlói, harmadik pedig – az egyik leghátrányosabb helyzetű térség – a sellyei járás volt. A projekt 2021-ig folytatódik.

