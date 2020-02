A pécsi egyetemisták is búcsúztatják a telet Mohácson

Idén is rengeteg Pécsett tanuló egyetemista kapott lehetőséget arra, hogy eljuthasson a megye egyik legnagyobb rendezvényére, a mohácsi busójárásra.

A szervezők minden évben igyekeznek a jelentkezők létszámához igazodni, és az előző évek alapján megbecsülni, hány főre számíthatnak. A létszám véglegesítése az utazás előtti napokban történik, hogy minél több embernek tudjanak lehetőséget biztosítani egy helyi kulturális esemény meglátogatására.

Mint minden évben, a külföldi hallgatók körében idén is nagy népszerűségnek örvend a mohácsi program, a Facebookon meghirdetett eseményen már több mint háromszázan érdeklődnek az esemény iránt. Most is több járat indul majd vasárnap a Tudásközponttól, majd a buszok este hétkor indulnak vissza, addig a hallgatók szabadon űzhetik a telet Mohácson és egy hatalmasat bulizhatnak a hétvégén.

Programterv:

09:15 – Gyülekező a Tudásközpont parkolójában (Pécs, Universitas u. 2/A, 7622)

09:30 – Indulás a Tudásközpont parkolójából (Pécs, Universitas u. 2/A, 7622)

10:15 – Érkezés Mohácsra az Ifjúsági Centrumba (Mohács, Széchenyi tér 16, 7700)

13:00 – Ebéd

18:45 – Gyülekező az Ifjúsági Centrumban

19:00 – Buszok visszaindulása Pécsre (érkezés Tudásközpont parkolójába)