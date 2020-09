A sétálóutca a gyalogosoké – hangsúlyozza olvasónk

Veszélyesek a száguldozó, szlalomozó bringások.

A minap, a pécsi Király utcán, egy forgalmasabb napszakban gyalogosan keresztülhaladva szabályosan féltem a sok száguldozó biciklistől. (Volt már súlyos balesetem más hibájából – ő is úgy vélte, hogy rá nem vonatkoznak a fizika – és a KRESZ szabályai.) Félpercenként húztak el mellettünk a bringások fel-alá. Egyikük, egy futár, mintha konkrétan gyorsasági rekordot készült volna dönteni, egy másik pedig láthatóan élvezte, hogy a gyalogosok közt cikázva szlalompályán érzi magát. De volt, aki kormány nélkül vezetett, más pedig közben a telefonjával bíbelődött. Az ajánlott egyméteres elkerülési távolságot egyikük sem tartotta be! (Némelyikük kormányát már-már az oldalamban éreztem.) Pedig az az egy méter – pláne sétálóutcában – egy gyalogos részéről csak egyetlen váratlan lépés, egy irányváltás, mondjuk egy kirakat felé. Bocsánatos „bűn”, nemde?

Olvastam, hogy a Ferencesek utcáján is hasonló a helyzet – a tiltás ellenére. Köztudott, hogy mindkét helyen voltak is már biciklisek általi gyalogosgázolások. Nem hinném, hogy bármelyik európai nagyváros sétálóutcájában azon kellene stresszelnünk, hogy vajon elüt-e bennünket egy száguldó biciklis.

Az, hogy a városban helyenként a járdákon tekernek, ahol arra megfelelő a szélesség, az még csak hagyján. Jóllehet ez se szabályos megoldás. Ugyanakkor a két sétálóutcában és a tereken, parkokban – lássuk be – nincs helyük a kerékpárosoknak. Annál is inkább, mert pont a szóban forgó két utcával párhuzamosan futnak a nemrég épült bicikliutak. (Megjegyzem, hogy akár a Czinderin, vagy Munkácsyn sem veszélyeztetnék a gyalogosokat.) Éppen ezért még a sétálóutcában lévő célforgalom esetén sem tartom indokoltnak ottlétüket; hiszen a párhuzamos utcákon át nagyjából megközelíthetők ezek a helyek. Aki a sétálóutcában lakik, az a bringaúttól el tudja tolni hazáig a járgányát, aki pedig mondjuk ételkiszállítás miatt menne a sétálóutcába, az akár le is rakhatja a biciklijét a párhuzamos vagy valamelyik átkötő utcában. De az, hogy az átmenő, pontosabban átszáguldó forgalom megengedett legyen a sétálóutcában, szerintem az egyenesen abszurd.

Nem gondolom, hogy annyira nehéz dolog lenne orvosolni ezt a sokak által panaszolt jelenséget: a biciklivel (és elektromos rollerrel, stb.) behajtani tilos táblák kihelyezése után mindössze két-két rendőr, vagy közterület-felügyelő, netán polgárőr kellene a sétálóutcák két végére – akik visszafordítanák (és/vagy meg is büntetnék) a szabálytalankodókat. Biztos vagyok benne, hogy pár hét alatt mindenki megszokná, hogy a kerékpározás, és egyéb keréken guruló járművek használata ezekben az utcákban tényleg tilos – utána pedig már elég lenne ritkább ellenőrzés is. És hogy miért kellene két-két ember a feladatra? Mert egy-egy kevés lenne hozzá, olyan sok ugyanis a gyalogosokat veszélyeztető száguldozó.

Ha ezt az egyszerű kérdést sem tudja megoldani a város, akkor mire számíthatunk az összetettebb dolgokban?

