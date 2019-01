A távirányítón nem fognak összeveszni

A magyar férfi kézilabda-válogatott ma délután megkezdi szereplését a német–dán közös rendezésű világbajnokságon. A baranyai edzők közül Danyi Gábor és Kilvinger Bálint is bízik benne, hogy Nagy Lászlóék megszerzik legalább a hetedik helyet, ami olimpiai részvételt érne.

Nem az első mérkőzés lesz a legizgalmasabb – aztán persze ki tudja. A magyar válogatott a nyitó fordulóban Argentínával csap össze (ma délután 18 órakor, az M4 Sport élőben közvetíti), s ezt a meccset kötelező lesz megnyerni. Ahogy a soron következőt, az Angola ellenit is, majd jöhet sorrendben Katar, Egyiptom, és végül a csoport legerősebbnek vélt tagja, Svédország. Aztán, nagyon bízunk benne, hogy indulhat számunkra a középdöntős folytatás (a csoportok első három helyezettje jut tovább), ahol nagy lesz a tét…

Danyi Gábor a franciáktól várja a legtöbbet

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Danyi Gábor szerint a csoportban az első három hely valamelyikét meg kell szereznie a magyar válogatottnak. Ez egy jogosan elvárható célkitűzés. A folytatásban pedig jól kell majd beosztani az erőt. – A középdöntőben is pontot, pontokat kell majd szereznie a csapatnak, ami nem lesz könnyű, látva a lehetséges ellenfeleket – mondta lapunknak a kiváló, a győri csapattal négyszeres BL-győztes szakember. – Az biztos, hogy mint mindenkinek, nekünk is lesz leszálló águnk, hullámvölgyünk. Csak nem mindegy, mikor. Jó lenne ezt letudni már a csoportkörben, hogy aztán a továbbiakban felfelé ívelő pályán lehessünk. Úgy érzem, nagyon jó eséllyel pályázunk az olimpiai kvalifikációra.

A tréner hozzátette, sokat vár a világbajnokságon a két házigazdától, Dániától és Németországtól, de még többet a franciáktól. Az elmúlt tizenöt évben ugyanis olyan tudatos építkezést mutattak be, olyan nyugodtan, higgadtan terveztek és lépegettek előre, ami példaértékű. Nemcsak férfi, hanem női vonalon is.

– Természetesen igyekszünk majd figyelemmel kísérni a magyar csapat meccseit, de nyilván nem erre fókuszálunk elsődlegesen, hiszen nagyon feszített a tempó a győri együttesnél, szerda–szombat ritmusban játszunk. Amikor lesz rá lehetőség, együtt szurkolunk majd a fiúknak. De abban biztos vagyok, hogy a mérkőzések másnapján mindig téma lesz a világbajnokság. Nem csak a magyar szereplés: játszik nálunk norvég, francia és brazil légiós is, szóval az ő csapataik is szóba fognak kerülni.

Kilvinger Bálint úgy érzi, zűr van a németeknél

Természetesen követni fogják a vébé történéseit a komlói kéziseknél is. Már amennyire tudják, az edzéseket ugyanis nyilván nem lehet ide-oda tenni. Estefelé pedig a vezetőedző, Kilvinger Bálint otthon lehuppan majd a kanapéra, s elveszi a tévé távirányítóját a feleségétől…

– Nem kell elvennem, két tévénk van – mondta nevetve a tréner. – Sőt, nálunk egyszerű a helyzet, hiszen a nejem is nézi velem a meccseket.

Akkor tehát ebből nem lesz probléma. Ha pedig a magyar válogatott még jól is szerepel, kifejezetten kellemes lesz az otthoni hangulat. Erre pedig van esély.

– Nagyon bízom benne, hogy a csapat megszerzi a hetedik helyet, s ezzel kvalifikálja magát az olimpiára. Ha összejön, elégedettek is lehetünk, sokkal előrébb szerintem nem végezhetünk. Most nézegettem a két ágat, hú… A Sport36-Komló vezetőedzője hozzátette, a magyar csapatban minden világeseményen benne van egy bravúr, ez pedig elég lehet a hetedik helyhez. A francia, a dán és a spanyol válogatottat tartja esélyesnek a világbajnoki elsőségre.

– A franciáknak annyi balkezesük van, ráadásul olyanok, akik hétről hétre a BL-ben játszanak, hogy vakargathatja az edző a fejét, kit is hagyjon ki! A dánok mellett a másik házigazda, a német csapat szerintem nem jut messzire, a nagy nyomás megeszi őket. Úgy érzem, valami zűr van náluk. Aztán lehet, hogy tévedek.