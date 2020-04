Az élet a falvakban is lecsendesedett az utóbbi hetekben

A társasházban élők most nagyon irigylik a vidéki életet, ahol a kertes ház udvarában a gyerekek önfeledten játszhatnak, használhatják a kinti játszóeszközöket. Baranya falvaiban is lecsendesült az élet, az emberek megértették, hogy miért van szükség a meghozott intézkedésekre.

Az elmúlt hetekben minden önkormányzat megszervezte az idősek ellátását, sőt, több faluban is külön segítséget nyújtanak az embereknek. Megkérdeztük néhány baranyai kistelepülés polgármesterét, hogyan látják a helyzetet a lakók, milyenek a hétköznapok.

– Falun azért sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni ehhez a helyzethez az emberek, a családi ház kertjén kívül a falunak nagy területei vannak, ahol mindenféle kontaktus nélkül, egymástól távol tudnak az emberek mozogni, levegőzni – mondta Krizics Zsanett, Márok polgármestere. Hozzátette, nemrég jöttek haza ketten külföldről és jelezték is az önkormányzatnak, hogy kint is betartották és itthon is betartják a kéthetes karantént.

Garéban szintén rendben átalakították a mindennapokat, az idősek ellátását, a gyerekek étkeztetését, amelyet egyébként az önkormányzat finanszíroz. Vig Imre polgármester elmondta, az emberek nyugodtan és fegyelmezetten fogadják a jelen helyzetben meghozott szabályokat. Az önkormányzat húsvét előtt minden állandó garéi lakcímmel rendelkező lakost ötezer forinttal támogat.

Volt olyan polgármester, aki elmondta, sajnos még ezen a héten is sok helyen láttak csoportosan gyerekeket a játszótereken, ezért azokat lezárták. Korábban a presszóban találkoztak a baráti társaságok és egy-egy frissítő mellett beszélgettek, ez most nagyon hiányzik az embereknek. És úgy általában a közösségi élet.

– Az is látszik, hogy enyhülnek a határok, tehát van, ahol az első két hétben még külön volt a nagymama, most együtt játszanak az udvaron az unokákkal – fogalmazott egy másik községvezető.

(Képünk Magyarmecskén készült)