Az Ormánság kincseit gyűjtik ezúttal egybe

Három település összefogásának köszönhetően alakult meg júliusban az Ormánsági Tájegységi Értéktár, amely célja, hogy számba vegye és bemutassa a térségre jellemző értékeket. Munkájukat még éppen csak megkezdték, de máris több programot szerveztek a helyi fiataloknak.

Megkezdte tevékenységét júliusban az Ormánsági Tájegységi Értéktár, amely Csányoszró, Vajszló és Vejti önkormányzatának összefogásával valósulhatott meg. A program egyik kezdeményezője – Horváth István és Tamási István mellett – Fehér Viktor volt, aki lapunknak részletesen is mesélt az értéktárról. Ahogy mondta, a 2012-es, úgynevezett hungarikum törvény értelmében a települések, tájegységek létrehozhatják saját értéktárbizottságukat, ezzel a lehetőséggel éltek ők is.

Céljuk, hogy minden ormánsági település csatlakozzon hozzájuk a későbbiekben, és együtt emeljék ki és mutassák be az Ormánságra jellemző természeti kincseket és kulturális örökséget. Ennek érdekében programokat szerveznek, amelyekkel a fiatalabb generációt célozzák meg, hiszen rajtuk keresztül könnyebb lesz mozgósítani a szülőket, nagyszülőket.

Az elmúlt hetekben több túrát szerveztek, ellátogattak a Cseri-erdőbe, megnézték a híres dinnyeföldeket, és a Dráváig is elbicikliztek. Ezeken a túrákon valóban sok fiatal vett részt, de lényegében minden korosztály képviseltette magát.

A kirándulások persze nemcsak a szórakozásról szólnak, mert mindegyiken elhangzik egy népismereti vagy a természeti környezettel összefüggő előadás, ezzel is segítik az Ormánság értékeinek bemutatását. A fiatalok az így megszerzett tudásukat egy későbbre tervezett helyismereti vetélkedőn is összemérhetik. Egy fotópályázatot is hirdettek, amelyre a túrákon készült képekkel lehet jelentkezni.