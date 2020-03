Bereczki-Barna Szilvia találta ki a Hurcibabát

A közönség szavazatai alapján dr. Bereczki-Barna Szilvia lett az Év női példaképe a megyében. A jogász hölgy a Hurcibaba Klub, majd Egyesület alapítója és vezetője, s minden úgy kezdődött, hogy a babahordozó kendő használatát elterjesztette a régióban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

– Kétgyermekes anyuka volt, és a Hurcibaba Klubról társalogtunk. Mi változott azóta?

– Eltelt 8 év, a klubból egyesület lett, hogy többfelé pályázhassunk és nagy projektekben is részt vehessünk. Másrészt azóta a térségben már szinte mindenki ismeri a fiatal édesanyák körében a hordozókendő előnyeit, hasznosságát. No és nem utolsó sorban immár négy gyermekes édesanya vagyok.

– Mekkora most a társaság?

– Állandó helyen, havonta találkozik ötven–száz kisgyermekes szülő a Civil Közösségek Házában. Emellett virtuálisan úgy négyszáz aktív tagunk van. Megjegyzem, jelentősen kibővültek a szolgáltatásaink is, egészséges és környezettudatos életmódról, kisgyermekek gondozásáról, háztartásvezetésről tartunk előadásokat, workshopokat döntően kezdő, de alkalmanként haladó szülőknek is. Emellett olyan foglalkozásokat szervezünk, ahol a szülők népi mondókákat tanulhatnak, vagy az öko újdonságokra hívjuk fel a figyelmet, továbbá natúr kozmetikumokat is készítünk. Sőt, van egy százfős konyhakertekkel foglalkozó csoportunk is.

– Azért lett az Év női példaképe, mert gyakorlott szülőként megosztotta tapasztalatait az aktuális, hasznos újdonságokról?

– Hát ez is bizonyosan benne van. Mindenesetre a Hurcibaba Klubban az évek során legalább kétezer család megfordult már, és elmondhatom, hogy mindenki tanult itt valamit.

– Jogász, mégis civil egyesületet vezet. Hogy fér meg egymással a karrier és az anyaszerep?

– A hurcibabás tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a kisgyermekkor ideje alatt a család sokkal fontosabb, mint az egyéni előmenetel, vagy legalábbis igyekeznek a nálunk megforduló hölgyek a kettőt összhangba hozni. Én az első két gyermekem után visszamentem dolgozni és letettem az ügyvédi szakvizsgát, de úgy látom, amit most csinálok, arra nagyobb szükség van.

– Hogyan kapcsol ki az, aki még munkájában is aktív édesanya?

– Természetesen a családdal, és olyankor kirándulni megyünk. Emellett szeretek biciklizni és a barátokkal utazgatni.