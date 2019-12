Béremelést kérnek a pécsi buszsofőrök

A Tüke Busz beszámolójában is szerepel a figyelmeztetésnek beillő kijelentés, hogy létszámhiány miatt a menetrendi feladatokat is nehezen tudják teljesíteni, a szakszervezetek pedig komoly béremelést szeretnének.

Miközben tőlünk nyugatra is jóval többet kereshet egy buszsofőr, és idehaza is egyre több a csábító ajánlat, addig az önkormányzati szférában kisebbek a pénzügyi lehetőségei a sofőröknek – ezen szeretnének változtatni a Tüke Busznál.

A cégnél üzemelő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke, Dobi István közölte, 25 százalékos béremelést szeretnének, ami nem lenne túlzó még így sem, hiszen a gyakorlattal rendelkezők között is van lemorzsolódás, és sok esetben az újabb munkatársakat sem tudják megtartani.

A vállalatnál működő nagyobbik érdekképviselet, a Független Demokratikus Szakszervezet honlapján ír arról, hogy a Volánbusznál meglévő alapbérek elérése lenne számukra megfelelő 2020-ban. Szeretnék, hogyha a megtett kilométerek után szint­úgy járna plusz pénz, amivel az újonnan a céghez került sofőrök és tapasztaltabb gépkocsivezetők is jól járnának.

A városháza közölte: céljuk egy több évre szóló bérmegállapodás kidolgozása, a munka el is kezdődött, és mindegyik szereplővel egyeztetnek, hogy „a dolgozók megfelelő bérhez, a városlakók megfelelő szolgáltatáshoz jussanak”. Idén közel kétmilliárdos bérköltséggel számoltak az üzleti terv alapján, egy 25 százalékos emelés jelentős többletkiadást jelentene, amit vélhetően csak önkormányzati forrásból lehetne előteremteni.

A napi menetrend tartása is nehéz

Nem véletlen, hogy a Tüke Busz Zrt. legutóbbi, idei féléves jelentésében is az áll, hogy folyamatosan érezhető a létszámhiány, ami miatt a napi menetrendi feladatokat is sokszor igen nehezen tudják teljesíteni. Bár erről szó sincs most, a pécsi utazók már megtapasztalhatták, mit is okozna egy jelentősebb sofőrhiány. 2012-ben az buszok állapotára hivatkozva nem vette fel a munkát a sofőrök jó része, ezért rengeteg járat kimaradt, óriási zsúfoltság volt a buszokon.