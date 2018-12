Burgmann meséje megszeretteti a kosárlabdát

A legendás EuroLiga bronzérmes pécsi kosárcsapat volt játékosa, Burgmann Bernadett nemrégiben íróként is debütált. A négy gyermekes jogász-közgazdász családanya Palánkák címmel jelentett meg mesekönyvet az óvodások számára.

– A pécsi kosárlabdázás legszebb éveinek lehetett a részese, hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?

– Természetesen életem egyik legmeghatározóbb része volt az a hét szezon, amit a PVSK-nál töltöttem – mondta lapunknak Burgmann Bernadett, többszörös magyar bajnok és kupa győztes, Euroliga bronzérmes volt kosárlabdázó. – Már 16 évesen felkerültem a nagycsapathoz, így nagyon fiatalon éltem meg és voltam részese a sikereknek. Felejthetetlen és életre szóló élményekkel gazdagodtam, és persze igazoltan hiányozhattam az iskolából.

– Mi következett az aranykorszak után?

– Időközben elvégeztem a közgazdasági egyetemet, így ki akartam próbálni magam máshol is. Egy évet még lehúztam egy soproni csapatnál, aztán eldöntöttem, hogy inkább a civil pálya felé veszem az irányt. Sikerült is elhelyezkednem gazdasági vonalon, majd az első gyermekem megszületése után a jogi egyetemet is elvégeztem.

– Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi mindenbe kezdett bele. Hogy jött ezek után a könyvírás?

– Egy ideig férjemmel Csurgón laktunk, ahol szerveztem egy kosárlabdatábort gyerekeknek. Azt tapasztaltam, hogy az ottani kicsik nem igazán ismerik ezt a sportágat, így megpróbáltam minél több anyagot összegyűjteni. Majd jobban utána jártam a dolgoknak, és kiderült, hogy a kosárlabdáról egyáltalán nem létezik mesekönyv. Innen jött az ötlet, hogy akkor majd én írok egyet.

– A könyv tele van csodás illusztrációkkal, esetleg azokat is ön rajzolta?

– Természetesen nem. A benne található rajzok egy nagyon tehetséges – szintén pécsi – illusztrátor, Ferling Szonja keze munkájának köszönhetőek. Édesanyám szólt, hogy nézzem meg a munkáit az interneten, és úgymond szerelem volt első látásra.

– Milyenek a visszajelzések?

– Nagyon pozitívak. Nemrégiben, a Rátgéber Akadémián szaladt oda hozzám egy kisfiú, hogy mennyire tetszett neki a kötet, és azt szeretné, hogy írjam alá. Ráadásul azt látom, hogy nem csak gyerekek kedvelik, hiszen volt kosárlabdázók keresnek meg azzal, hogy milyen nosztalgikus volt számukra. Hozzá kell tennem, hogy ez a siker a volt edzőim érdeme is. A könyv végén egy egész oldalt szenteltem annak, hogy megköszönjem, hogy megszerettették velem ezt a sportot. Külön kiemelve Fűzy Ákost, kinek emléke előtt így szeretnék tisztelegni.

– Lesz folytatás?

– A fiaim nagyon kíváncsiak voltak, hogyan megy tovább a történet, így nem is volt más választásom. Egyelőre két kötetre való ötlet van a fejemben. A sorozat következő része inkább már a kisiskolásoknak fog szólni, kicsit több szöveggel. Illetve gondolkodom más jellegű könyveken is.

