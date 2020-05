Csaknem tízezer koraszülött kisbaba életét mentették már meg Pécsen

Korszerű, fejlesztő játékokat tartalmazó játszóteret építenek hamarosan a Pécsi Gyermekklinika udvarán. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány a biztonságos kialakításhoz segítséget kér a pécsiektől.

A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány több mint 20 évvel ezelőtt, 1995-ben kezdte meg munkáját a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikán a gyermekkardiológiai ellátás fejlesztésével. A dél-dunántúli régióban 2004-óta kizárólag ők végzik a koraszülöttek és beteg újszülöttek mentését, 2016-ban útjára indították a Babamentő programsorozatukat, 2017-ben pedig a Koraszülött Mentorprogramot. A statisztikák alapján évente 85 ezer újszülött jön a világra hazánkban, 8,5 százalékuk koraszülött. Az ő mentésük és szállításuk kiemelt feladat, az alapítvány orvosokból, nővérekből, gépkocsivezetőkből álló szakembergárdája eddig 9511 babát mentett meg.

Dr. Nagy Éva, az alapítvány munkatársa elmondta, hogy a mentorprogramjukkal segítséget nyújtanak a koraszülöttek szüleinek a gyermekük fejlesztését szolgáló orvosi és korai fejlesztő szolgáltatások hatékonyabb elérésében. Egy három éve megkezdett pályázatban megközelítőleg 600 millió forint európai uniós támogatás jóvoltából többek között fejlesztő játékokat vásárolhatnak.

Beltéri játékokat már régió­szerte számos intézménybe vásároltak, ám úgy gondolták, hogy kültéri játékokat is vennének. Az alapítvány célja, hogy mind a kezelt beteg gyermekek, mind a vizsgálatra érkező gyermekek biztonságos körülmények között tudjanak játszani, amíg az intézményben tartózkodnak.

– Az volt a tervünk, hogy kültéri játékokat telepítenénk olyan helyekre, ahol koraszülöttekkel is foglalkoznak és még nincsenek ilyen játékok – fogalmazott Nagy Éva. – Szekszárdon is építünk egyet a kórházban, illetve Kaposváron is a Napsugár fejlesztő központban, ahol a sérült gyermekekkel foglalkoznak.

Mint megtudtuk, a Pécsi Gyermekklinika udvarán megvalósuló játszótér biztonságos kialakítását az alapítványnak saját forrásból kell finanszíroznia. Ez 16 köbméter föld elszállítását, és 40 méternyi, 120 centiméter magas biztonsági kerítés megépítését jelenti. A földmunka elvégzésére már jelentkezett egy vállalkozó, így az valószínűleg megoldódik. A kerítés építésére egy bruttó 1 millió forintos árajánlatot kaptak, ezt szeretnék a pécsiek segítségével összegyűjteni vagy olyan vállalkozót találni, aki a segítségükre lenne a kivitelezésben. A munkálatokat a tervek szerint a hosszú hétvége után kezdik el.