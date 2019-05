Egy hölgy lett a 400. tartalékos

A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében Baranya megye jár az élen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy május 21-én sor került a 400. szerződéskötésre is.

Megtudtuk, hogy a jelentkezőknek először át kell esniük egy komoly orvosi szűrésen, majd aki minden kritériumnak megfelel és betöltötte 18. életévét, csatlakozhat. Az önkéntesek feladata első körben az egyéni felkészülés végrehajtása, és az alapképzés elvégzése. Annak érdekében, hogy a későbbiek folyamán egy katasztrófa védelmi következményeinek felszámolásában segédkezhessenek.

Kecskés Zsolt, alezredes elmondta, hogy Baranyában tavaly kezdték el a toborzást. A 400. területvédelmi tartalékossal országos viszonylatban is az élvonalban van a megye. Rengeteg egyetemista csatlakozott hozzájuk, és idén is szép létszámban jelentkeztek középiskolákból, illetve dolgozók közül is.

Péter Petra, a 400. önkéntes területvédelmi tartalékos elmondta, hogy az iskolába látogató toborzók előadása keltette fel a figyelmét, és többen is úgy gondolták az osztályban, hogy remek lehetőség és jó szórakozás lehet. Jelenleg még a szóbeli érettségire készül, de szereti a kihívásokat, ezért már nagyon várja a kiképzést. Elsősorban ugyan az egyetem érdekli, de nem zárkózik el a katonai pályától sem.