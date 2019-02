Egy magyar hercegnő kottája is látható itt

A több mint kétszáz éves cimbalom az egyik kiemelkedő ékessége a geresdlaki hangszerkiállításnak.

Gőzgombóc Fesztivál, mézeskalácsfalu-kiállítás és sok finn lakos. Talán ez a hármas jut mindenkinek eszébe, ha a baranyai falu nevét hallja. Ám a település tartogat más érdekességeket is.

Az egyik ilyen a hangszer- és a kottakiállításuk, melyet a helyi német önkormányzat 2015. november végén nyitott meg, a zeneszerető adakozók és a helybéli lakosok jóvoltából. Az évek alatt rengeteg különlegességgel gyarapodott a tárlat. Mint Schulteisz Józsefnétől, Margit nénitől látogatásunk alkalmával megtudtuk, az egyik ilyen egy az 1800-as években készült cimbalom, melyet a püspöklaki születésű Wéber József adományozott oda számukra. Ehhez egy, az 1828-as években élt magyar hercegnőnek készült kottaiskola is társult, amely révén megkönnyítette a cimbalom hangszeres tanulását.

– A hangszerek nagy részét Rácz Rudolftól, Apaceller Józseftől, Békefi Józseftől, Há­zenauer Miklóstól, a nagypalli Schneider Sepi bácsi hozzátartozóitól kaptuk, valamint a komlói Wache Margittól több szájharmónika érkezett hozzánk – mondta Margit néni. – Látható itt tenorkürt, amely 1892-ben készült a Mogyoróssy Hangszergyárban. Tavaly négy darab gombos harmonikával és egy hárfával bővültünk, melyet az ausztriai Semriachban élő harmonikagyártó család, Franz Parz adományozott részünkre. A kiállításon az idelátogató gyerekcsoportoknak lehetőségük van megismerkedni a hangszerekkel, és ki is próbálhatják azokat – tette hozzá Margit néni.

Mint megtudtuk, egy autentikusan berendezett suszterműhelyre is méltán lehetnek büszkék a helyiek, melyet Krikler Antalnénak és Wéber Józsefnek köszönhetnek. Ők bocsátották rendelkezésünkre a cipészműhely teljes berendezését. Van benne egy 1956-os készítésű katonatiszti lovagló csizma, amelynek gyártója a pécsi Bedekovics József volt, aki régen a pécsi Sallai utcában csizmadiaként és bőrkereskedőként dolgozott. A cipészműhelyben elmesélik az idelátogató óvodásoknak, iskolásoknak a cipőkészítés fázisait, hogy régen hogyan, milyen eszközökkel készültek a lábbelik. A helyi általános iskola gyermek tánccsoportja pedig feldolgozta és koreográfiát készített a cipőkészítés – és a többi hagyományos mesterség – folyamatáról. A cipészműhelyben készítették a tánchoz kapcsolódó kisfilmjüket is, melyet Budapesten a Művész moziban mutattak be.