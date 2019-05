Évente még mindig több száz milliós teher az Expo Center

Ám nem ez az egyetlen neuralgikus pont az ellenzéki oldalon, gondoljunk csak az évezred kezdete óta botrányt botrányra halmozó tevékenységükre. Pécsen az egykori szocialista városvezetésre egyebek mellett a milliárdos károkat okozó buszeladási és a jutalombotrányról vagy éppen az Expo Center építése körüli anomáliák miatt emlékezhetünk.

Bűnözői pénzek, patkányozás – az elmúlt napok és hetek vezető közéleti ügyei között szerepelt a baloldali ellenzék önmagát lejárató politizálása. Ám nem csupán emiatt érheti kritika tevékenységüket.

Minden gazdaságélénkítő és bevételnövelő pécsi beruházás kapcsán kritikát fogalmaz meg a közgyűlésen az ellenzék, ám úgy tűnik, hogy képviselői elfeledkeztek a múltról (vagy megakadtak a fejlődés egy szintjén). A februári testületi ülésen például az aktuális beruházások kapcsán Kunszt Márta DK-s – korábban szocialista színekben alpolgármesteri posztig jutó – képviselő asszony a fejlesztések fenntarthatóságát és csekély gazdaság­élénkítő szerepét hangoztatta – megfeledkezve a kétezres évek MSZP-s városvezetése által megálmodott különböző projektek mostanáig ható súlyos gazdasági terheiről.

Őri László alpolgármester az ülésen rá is mutatott arra, hogy a szocialisták a fenntarthatóság szempontjaira az olyan nagyberuházásoknál sem voltak figyelemmel, mint a pogányi repülőtér vagy az Expo Center megépítése. Olyannyira nem, hogy utóbbi kapcsán még a mai napig évente több száz millió forint nyomja a város vállát.

A rendezvénytér építése körüli anomáliák odáig fajultak, hogy a város vagyongazdálkodó cégét 2008-ban összesen 2,355 milliárd forintnyi hitel terhelte, ami 1,838 milliárd forint beruházási hitelből, 350 millió forint folyószámlahitelből és 167 millió forint működési hitelből tevődött össze. Az Expo Center építésére felvett hitel törlesztése éves szinten 430 millió forintba került, s noha ezt ugyan már sikerült visszafizetni, a pécsi vagyonhasznosító társaságnak manapság is évi több száz millió forintjába kerül a létesítmény fenntartása és üzemeltetése.

Botrány botrány hátán

A rendezvényközpont megépítéséről 2002 áprilisában döntött a Pécsi Városi Vagyonkezelő (PVV) Zrt., a multifunkcionális létesítmény megépítését 200–300 millió forintra becsülték. A végül több mint kétmilliárdra rúgó projekt során 2004 szeptemberében a generálkivitelező megkezdi az építkezést, egy év múlva meghiúsul az első átadási határidő, novemberben a szakértők az életveszélyessé vált sátor elbontását javasolják, decemberben a beruházó Pécsi Rendezvényszervező Kht. megtagadja a műszaki átvételt. A létesítményt végül 2006-ban adták át, de két év múlva be is zárták. Az építkezést ki nem fizetett alvállalkozók tiltakozása és büntetőperek sokasága is kísérte.