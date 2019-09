Évről évre egyre népszerűbb az akadálymentes nap Orfűn

A délelőtti kisebb zápor ellenére is több százan látogattak el szombaton Orfűre, az immár harmadik alkalommal megrendezett Akadálymentes Turizmus Napra.

Élményekből nem volt hiány szombaton Orfűn, a községet megtöltötte a jókedv, a hála és az önzetlenség. Mi délben értünk a településre, a résztvevő fogyatékkal élők és segítőik ekkor ingyenes ebédjüket költötték el. A sporttábor, a sziget és a Medvehagyma-ház környékén az étkezés befejezése után is több százan szórakoztak.

A rendhagyó turisztikai napon a rendezvények, kirakodóvásár mellett most is lehetőség nyílt kipróbálni olyan tevékenységeket, melyek fogyatékossággal élőként nem, vagy csak nehezen kivitelezhetőek. Például autót vezethettek a látássérültek, motorozhattak a mozgássérültek, vagy akár lovagolhattak is a fogyatékossággal élők – persze szakemberek és önkéntesek segítségével. A Baranyai Motorkerékpár Polgárőr Egyesület motorjait sokan kipróbálták, idén is a tavalyi nagy kedvenc háromkerekű volt a legnépszerűbb.

A pécsváradi látássérült fiú, Kopa Marcell is ellátogatott Orfűre, ám hűséges társa, Max, a golden retriever most nem volt vele, családja kísérte el az eseményre. Kun László, a pécsi kerekes­székes kosárlabdacsapat, a PTE-PEAC Rolling Basket igazolt versenyzője is részt vett a programokon, a tornateremben a vállalkozó kedvű gyerekeket tanította kosarazni. Berkes Gergő, a Pécsi Tudományegyetem sportolója, a para boccia válogatott tagja is részt vett az akadálymentes napon, a tornateremben tartott boccia bemutatón is szerepelt.

Pataki Veronika, a turisztikai nap egyik szervezője, a People First Egyesület – Pécs elnöke elmondta, a programok nagy része megvalósult, nem szegte a látogatók kedvét a délelőtti zápor. Füziné Kajdy Zita polgármesterrel is találkoztunk a rendezvényen, mint mondta, számára is szívet melengető a kezdeményezés, évek óta nagy kedvvel látogat el az Akadálymentes Turizmus Napra.

A kulturális rendezvények is tartalmasak voltak, a szervezők a gyerekekre is gondoltak az egész napos programon, a Vitéz László bábszínházi előadást nagyon élvezték a kicsik. Sok gyermek látogatta meg Lakatos Norbert „Vak lufis” standját is, ahol a fiatalember szebbnél szebb színes lufikat hajtogatott. Különleges kerekesszékes gyorsasági versenyt is tartottak a sporttáborban, ez a programelem is igazán jó hangulatúra sikerült.