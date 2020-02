Félezer szarvas sütkérezett a napon Baranyában

Újabb videót kaptunk olvasónktól, Ferenctől, aki egészen sokáig megfigyelhette ezeket a gyönyörű állatokat!

Nem vették sietősre a szarvasok a szombatot. Egy mezőgazdasági területen gyűltek össze, ahol legelésztek kicsit, majd békésen továbbálltak.

A videót Ferenctől kaptuk, aki rendszeresen készít hasonló, lélegzetelállító felvételeket ezekről a gyönyörű állatokról. A pontos helyszínt rendszerint nem árulja el, nehogy az állatokban valaki kárt tegyen.

Véletlen műve az egész

– A legtöbb felvételnél az autóból sem szállok ki, csak letekerem az ablakot és indítom a felvételt. Sokszor 800-1000 méterről veszem fel őket. Azért egy távcső is van velem, ha fotózni megyek. Van, hogy 1-2 hétig nem is foglalkozom a hobbimmal és amikor megyek egy laza kört Baranyában, akkor olyan nincs, hogy ilyenkor télen ne lássak meg 1-1 kisebb-nagyobb rudlit. Rengetegen vannak, bár vadásszák is őket, ami természetes – mondta korábban Ferenc.