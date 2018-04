Várakozás vár ránk a 6-os úton, egymás után kétszer is

Ismét folyik a munka a 6-os úton a Mecseknádasd és Pécsvárad között, ugyanis a tavasz beköszöntével újra nekiláttak a viaduktok felújításának. Hogy pontosabbak legyünk: az egyik esetben folytatódtak a munkálatok, a másik esetben viszont megkezdődtek.

Aki a legforgalmasabb baranyai főúton közlekedett, az bizonyára észrevette már az elmúlt két hétben, hogy az év végi állapothoz képest már nem csak a Pécshez közelebb eső, úgynevezett Bolondúti völgyhídon, hanem a másik viadukton is (Varasdi híd) csak fél pályán lehet átjutni, jelzőlámpás irányítás mellett. Így ezen a néhány kilométeres szakaszon megnövekedett menetidővel és gyakoribb fék használattal kell számolnunk. Bár a tavalyi ígértek szerint már márciusban neki kellett volna állni a munkának, ez csak április második hetén történt meg.

Az ok prózai: bár az elmúlt napokban szinte már nyári idő köszöntött be, de néhány hete még téli üzemben dolgoztak a Közútnál, az elhúzódó téli időjárás miatt csak nemrégiben kezdhették el ezen a szakaszon is a beavatkozásokat a szakemberek.

Mint Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk, a terveknek megfelelően végzik a felújítási munkákat mindkét hídon, ahol sor kerül a teljes pályaszerkezet, a szigetelés és a dilatációk cseréjére is. Ezeken kívül új szegélyek és korlátok épülnek, továbbá a vízelvezetés megfelelő kiépítése is megvalósul. A „Bolondúti” híd esetén nyár elején, a Varasdi hídon pedig nyár végére várható a munkálatok befejezése.

Rákérdeztünk arra is, hogy milyen felújítások várhatóak még a 6-os főúton az idei évben. Az osztályvezető közölte, hogy 2018-ban Baranya megyében 56 kilométernyi útszakasz teljes körű felújítását tervezik elindítani. A projektek között szerepel a 6-os főút Hidas és Mecseknádasd közötti több mint három kilométer hosszú, valamint a bodai és a szabadszentkirályi csomópontok közötti közel két kilométer hosszú szakaszai is. A kivitelezési munkák a bodai szakasz esetében várhatóan 2018. május elején, június végén, a hidasi szakasz esetében 2018. augusztusa és novembere között indulhatnak el.