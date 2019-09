Hétszer járta be az országot Handler Ármin

Handler Ármin több munkakörben is kipróbálhatta magát. Volt értékesítési vezető, főmunkatárs, és irodavezető is. Feladata volt Magyarország 3167 településének és önkormányzatainak felkeresése, az önkormányzatokkal, polgármesterekkel való személyes és üzleti kapcsolat erősítése.

Aktívan részt vett a kiadó kiadványainak szerkesztésében és értékesítésében, amelynek köszönhetően hétszer járta be Magyarország településeit. Ezzel az egyedülálló teljesítménnyel 20 év alatt nyolc autót használt el és kétmillió km-t tett meg a hazai utakon.

– Mennyi idő alatt sikerült megtenni ezt a rengeteg utat?

– Osztrák támogatással és a sors jóvoltából mintegy két évtized alatt 1994-től 2013-ig hétszer bejártam Magyarország 3167 települését egészen a pár fős Szanticskától Budapestig. Ez a teljesítmény nyolc autó használatát és kétmillió kilométer megtételét követelte, és a két és fél évig tartó egy-egy túra alatt 250 szálláshelyen voltam vendég a magyar vidéken, vendégszerető emberek között.

– Hogy élte meg ezt a rengeteg utazást?

– A rendszerváltást követően azzal a hittel, tudattal kezdtem az országjárást a tiszteletre méltó Rockenbauer Pál nyomdokait követve, hogy egyszer én is bejárom Magyarországot, de annak is az összes települését. Ezzel az elhatározással indultam el annak idején, aztán életközelből láthattam és megismerhettem ezt a csodálatos országot.

– Miket tapasztalt, amíg úton volt?

– Utazásaim során országos tapasztalatot szereztem, hazánk kulturális, szociális, gazdasági, idegenforgalmi és gasztronómiai területén. Megismertem a hagyományokat, szokásokat, a sajátos népi kultúrát, településeink történelmi múltját, a jelenüket, jövőt építő terveiket, de nem utolsósorban, ami számomra a legfontosabb, magát, a vidék emberét.

– Mivel érdemelte ki a Bóly városáért emlékérmet?

– Mivel korábban krónikáztam, ezáltal számomra nagyon érdekfeszítővé vált a múlt és annak felidézése, megismerése. Jelenleg két közösségi oldalt is szerkesztek folyamatosan, az egyik a „Bóly múltidézés” ami településünk múltját hivatott bemutatni, feltárni, ennek az 5000 darabos régi képgyűjteményem az alapja, amit most is folyamatosan bővítek. Többek között ezért is kaptam meg ezt a rangos elismerést.

A nyelvtudás miatt utazott külföldre

Handler Ármin 1952. május 5-én, Versend községben született. Alapfokú tanulmányait a Versendi Általános Iskolában végezte. Szakmát a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőben szerzett, péknek tanult. 1969-től 1989-ig dolgozott a Baranya megyei Sütőipari Vállalat bólyi sütőüzemében. 1990–1993 között egy németországi hotel pékségében dolgozott elsősorban a német nyelv tanulása céljából. Németországból hazatérve, német nyelvismeretének és írói vénájának köszönhetően a grazi székhelyű Új Historica Kiadó munkatársa lett.