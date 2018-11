Idén több mint 35 ezren adtak vért a megyében

Novemberben az Országos Vérellátó Szolgálat kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen adjanak vért. Azok, akik első alkalommal nyújtják segítő karjukat véradásra, azok között wellnesscsomagot sorsolnak ki.

A vér és a vérátömlesztés minden évben 150–200 ezer ember életét menti meg Magyarországon. A szükséges vérkészítmény mennyiséget a lakosság közel öt százaléka biztosítja. Ebből tudnak segíteni a bajbajutottakon, akiket valamilyen baleset ért, vérzékenységben szenved, vagy valamilyen műtéti beavatkozás vár.

Az egyik legnagyobb visszatartó erő, hogy valakiből véradó legyen, a tűtől való félelem. Ám mikor valami baj történik a családban, akkor félreteszik félelmüket. Erről számolt be az egyik véradó is a veradas.hu oldalon, aki elmesélte rövid történetét. Először a munkahelyén adott vért, ám kissé rosszul lett és így sokáig nem volt kedve ezt megismételni. A vízválasztó az volt, mikor megszületett kislánya, akinél vérszegénységet állapítottak meg, így több alkalommal is vérre volt szüksége. Így lett belőle rendszeres véradó. Mint írta, kétszeres örömben van része: egyrészt mikor leveszik, másrészt pedig mikor SMS-ben hírt kap róla, hogy a vérét felhasználták és jó helyre került.

November 27-e a Véradók Napja Magyarországon, amelyet 1988 óta ünneplünk. Ezért novemberben az Országos Vérellátó Szolgálat kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen váljanak véradóvá, hiszen a vér csak véradással pótolható. Azok között a véradók között, akik november folyamán első alkalommal adnak vért, három darab, két éjszakás tartózkodásra szóló wellnesscsomag kerül kisorsolásra.

Mint megtudtuk Baranyában az első kilenc hónap alatt, az elmúlt évhez képest, minimális visszaesés volt tapasztalható. Összesen 35 702 ember adott vért, ami hatvan véradóval volt kevesebb mint 2017-ben. Elmondták azt is, hogy a 35–45 éves korosztály a legaktívabb a megyében.

A hosszú hétvégékre is felkészültek

Véradó az lehet, aki betöltötte a 18. életévét és még nem múlt el 65 éves. Alapfeltétel, hogy a donor egészséges legyen, így január-februárban a megfázásos megbetegedések, míg nyáron az allergiaszezon miatt csökken a véradások száma. Vérgazdálkodás szempontjából emellett a szabadságolások és a hosszú hétvégék jelentenek még kihívást. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért megragad minden alkalmat és véradási kampányokat indít, hogy véradókat toborozzon.

Pár évvel ezelőtt megalakultak az első plazmaközpontok Magyarországon. Félő volt, hogy a donorok az anyagiak miatt inkább ide járnak majd. Mint kiderült, a félelem nem igazolódott be, igaz ehhez az is kellett, hogy a kormány határozata révén kötelezték a plazmaadókat, hogy évente egyszer vért is adjanak.