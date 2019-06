Ingyenes wifihez jutnak a baranyai települések

Immár második alkalommal hirdette meg az Európa Bizottság az ingyenes wifihálózat kiépítésének pályázatát, amelyre több mint 10 ezer önkormányzat jelentkezett az Unióból. Nemrég kihirdették az eredményeket, melyből kiderült, hogy 3400 önkormányzat építheti ki a 15 ezer eurós (körülbelül 14 millió forintos) támogatásból saját ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolati pontjait.

Magyarországról 63 település volt a sikeres pályázók között – Baranyából Himesháza, Szajk és Pécs került be.

A WiFi4EU elnevezésű kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifihozzáférést biztosítsanak az európai polgárok számára nyilvános helyeken – többek között parkokban, tereken, köz­épületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A nyertes önkormányzatok kiválaszthatják a település azon nyilvános helyeit, ahol a vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokat (hotspotokat) kívánnak létesíteni. Az utalványokat wifiberendezések telepítésére használhatják, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat, vagy arra is van mód, hogy a már meglévő infrastruktúrát korszerűsítsék.

Pataki Péter Himesháza polgármestere lapunknak elmondta, örül annak, hogy sikeresen pályáztak az ingyenes wifihálózat kiépítésére. A hotspontokat közterületeken alakítanák ki, a kultúrház közelében, mert eddig nem rendelkeztek szabadinternet-hozzáféréssel.

Szajk polgármestere, Farkas Béla kiemelte, hogy eddig nekik sem volt ingyenes wifijük a településen. A jegyzővel korábban megbeszélték, hogy érdemes lenne indulni a WiFi4EU elnevezésű pályázaton. A jelentkezés lebonyolításában a jegyző segédkezett. Az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a kultúrháznál helyeznék el, de ha lesz rá mód, akkor a falu több pontján is kiépítenék a hotspotokat.

Hivatalosan még egyik nyertes pályázó sem kapott értesítőt, hogy 15 ezer eurós utalványt nyert, de már több cég megkereste őket árajánlataikkal, hogy mennyiért építenék ki a hálózatot a településen.

Modernizálnák a hotspotokat

Pécs is a nyertes pályázók között szerepel. Az utalványt még itt sem kapták meg, annak kiadása folyamatban van. Ezt követően külön beszerzési eljárást szükséges lefolytatni a kiépítést végző vállalkozó kiválasztása érdekében, ekkor dönthet az önkormányzat a hálózat részleteiről. A kivitelezést szeretnénk még ebben az évben, akár már ősszel befejezni.

Mint megtudtuk, Pécsett a belvárosban jelenleg is biztosított ingyenes hotspot szolgáltatást szeretnénk ebből bővíteni, modernizálni.

– A beruházás Pécs számára is nagy előnyöket jelent, hiszen így nemcsak Pécs modern városképe erősödik, de idegenforgalmi presztízsértéke is növekszik – mondta ennek kapcsán Decsi István alpolgármester.