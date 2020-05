Játszóteret, és impozáns bejáratot is építenek Bólyban

Javában zajlik a városközponti park felújítása – cél egy ligetes, közösségi tereknek is helyet adó terület kialakítása. A Zöld Város projekt részeként az Erzsébet Vigadó konyhája is teljesen megújul.

Teljesen megújul a park a város központjában, és az Erzsébet Vigadó konyháját is korszerűsítik – a munkálatok a közelmúltban indultak. Mint ismeretes, mindkét beruházás a Zöld Város projekt része, a megvalósításra a Területfejlesztési Operatív Programból mintegy 218 millió forintot nyert az önkormányzat pályázatával.

Míg Montenouvo herceg idején 1500 fa volt a parkban, addig jelenleg ennek több mint a dupláját, 3816 darabot számláltak össze a szakemberek a területen. Van köztük beteg növény is, szükségszerű tehát a ritkítás. Az elöregedett, korosabb fák helyére újakat ültetnek, a cél egy ligetes terület kialakítása, amelynek aljnövényzetét géppel is karban lehet tartani, és amelyben a közösségi terek is hangsúlyosabb szerepet kapnak. Épül egy korszerű játszótér, a felnőtteknek szabadtéri fitneszparkot létesítenek, több helyre kerülnek padok, amelyek a pihenni vágyók kényelmét szolgálják, megújul a park úthálózata, öntözőrendszert építenek ki és közvilágítással látják el a területet. Teljesen új, impozáns, a megújuló környezethez méltó bejárat is épül, amely az új óvoda mellett kap helyet.