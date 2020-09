Jelentősen nőtt a zöldfelület aránya a Centrum parkolóban

Több mint három hónap lezárás után újra birtokba vehetik a pécsiek a Centrum parkolót. Sokaknak tetszik a megújult belvárosi várakozóhely, ám van, aki nehezményezi a parkolóhelyek számát.

A belvárosban dolgozók, ügyeket intézők mindig is szívesen használták a Centrum parkolót. Innen percek alatt megközelíthető a főtér, az Árkád vagy a vásárcsarnok. Júniusban lapunkban is beszámoltunk arról, hogy felújítják a parkolót és a környező területet, így lezárták a várakozóhelyet.

Mint az önkormányzat közleményéből kiderül, a kivitelező a tervezett határidő előtt be tudta fejezni a parkoló első ütemének fejlesztését. A szükséges forgalomba-helyezési eljárást is rövid idő alatt sikerült lefolytatni, így a korábban október 1-re tervezett átadás már kedden megtörtént, reggel hat órakor megnyílt a forgalom előtt az első ütem keretében elkészült parkolórész. Az érintett területen 162 új, aszfaltozott útról megközelíthető térköves parkolóhelyet alakítottak ki, és az elektromos autók töltését biztosító parkolóhelyek is bővültek. A parkolók mellett a terület is megújult, a járdák új térburkolatot kaptak, jelentősen megnövekedett a zöldfelület aránya is, továbbá a LED-es közvilágítási rendszer kiépítése is megtörtént.

Az elkészült beruházás helyszínét tegnap délelőtt mi is megnéztük. Tizenegy órakor nagyjából a parkolóhelyek fele volt foglalt, valószínűleg sokan nem értesültek még arról, hogy megnyitották a területet. Szóba elegyedtünk egy gépjárművezető szakoktatóval, aki a felújítás előtt is sokat használta tanítványaival a parkolót. Mint mondta, több szempontból is sokkal jobb a mostani aszfalt- és térkőborítás a korábbi szórt kövesnél. A terek most nagyobbnak tűnnek, ugyanis valószínűleg kevesebb a parkolóhely mint korábban, ám így könnyebben lehet manőverezni.

A területen járva láttuk, hogy működtek a parkolóórák, és dolgoztak már a parkolóőrök is, egy autó szélvédőjére ki is tűzték már a büntetést.