Jó helyre kerülhet az el nem adott étel

Már tizenöt olyan baranyai szervezet van, amely részt vesz a Magyar Élelmiszerbank Egyesület áruházi élelmiszermentő programjában, amely által a szervezetekkel kapcsolatban álló rászorulók naponta kaphatnak az üzletek közeli lejáratú, így gyakorlatilag a kereskedelemben feleslegessé vált élelmiszereiből. Baranya megyében már az összes Tesco és Aldi áruház, valamint a pécsi Metro is csatlakozott a kezdeményezéshez, az áruházak elsősorban pékárut, zöldséget és gyümölcsöt adnak át, amit az átvevő szervezeteknek még aznap ki kell osztaniuk.

A Kistótfalui Polgárőr Egyesület tavaly óta vesz részt az élelmiszermentő programban, és mára 65 önkéntessel hét településre szállítanak rendszeresen az áruházaktól kapott élelmiszerből. Koch Irén, az egyesület elnöke elmondta, a legnehezebb feladat az, hogy minden településen megtalálják azokat a lakókat, családokat, akiknek a legnagyobb segítségre van szüksége, de ebben viszont már van tapasztalata, kialakult gyakorlata, hiszen a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász önkénteseként évek óta részt vesz az élelmiszermentésben.

– A családsegítő szolgálat és a polgármesterek is nagyon segítőkészek, hogy eljuttathassuk az élelmiszereket a leginkább rászorultabbakhoz. Sokszor előfordul olyan is, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű árut hozhatunk az élelmiszerbanktól, ilyenkor a szállításban jellemzően a pécsi Katolikus Karitász vezetője, Besenczi Zsolt segít nekünk – mondta Koch Irén.

Még több áruház is csatlakozhat

A mentés hatékonyságát segíti, ha jó kapcsolat van az áruház és az átvevő szervezet között, illetve az élelmiszer kiosztása is akkor megy igazán jól, amikor a szervezetnek van tapasztalata a kiosztásban, és akkor nagyobb a hatása, ha hosszabb távon tudja élelmiszerrel segíteni az arra rászorulókat. – Ha jól tud együttműködni az áruház és a szervezet, és a civilek jól osztják az élelmiszert, akkor nincs különös ok a lecserélésre, tehát hosszú távon dolgozunk együtt. Reméljük, hogy a többi lánccal is mielőbb el tudunk kezdeni együttműködni, részünkről ennek nincs akadálya, és akkor több szervezet számára is megnyílik a lehetőség az áruházi élelmiszermentésre – mondta Sczígel Andrea, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkatársa.