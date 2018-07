Két óra alatt elfogyott a tizenöt mázsányi dinnye

Mi sem jelzi jobban az ormánsági dinnye népszerűségét, minthogy a kóstoltatásra Pécsre hozott tizenöt mázsa gyümölcs két óra alatt elfogyott.

Dinnyekóstolást tartottak péntek délelőtt Pécsett, a Kossuth téren a baranyai gazdák, hogy felhívják a figyelmet a helyben termelt, jó minőségű gyümölcsre. Az idén is dinnyepromócióba kezdett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, a programsorozat pécsi rendezvényén 15 mázsa dinnyét szeleteltek fel és osztottak ki az érdeklődőknek. Horváth Zoltán kormánymegbízott elmondta, tavaly merült fel, jó lenne, ha a fogyasztók megkülönböztethetnék a baranyai dinnyét, az idén valósult meg a rendszer, ami révén minden, a megyében termelt dinnyére felragasztanak egy matricát.

– Ezt komoly eredménynek könyvelhetjük el, hiszen a baranyai kezdeményezés hatására országos szinten is elindult a program, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete is támogat. Emellett az állam is támogatja a termelőket egy speciális, termeléshez kötött kiegészítő támogatással, amelyet idén is megkapnak. Ugyanakkor a fejlesztéseket és beruházásokat is segíti az állam, a gazdák hűtőházakra, telephelyfejlesztésre, kertészeti gépekre pályázhattak. Fontos, hogy hosszú távon, jó minőségben és gazdaságosan működjenek a kisgazdaságok – mondta a kormánymegbízott.

Rittlinger József, a NAK Baranya megyei elnöke elmondta, idén sem értékesítési szándékkal települtek ki, hanem azért, hogy felhívják a figyelmet a jó minőségű baranyai dinnyére. Idén már felkerült a termékekre egy matrica, amely egyben védjegy is, ezen feltüntették, hogy melyik megyéből, kitől származik a dinnye, amelyet egy szám jelez. Így egy applikáció segítségével beazonosítható a termelő.

Friss dinnye kerüljön az asztalokra!

Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke a termékgarancia fontosságára hívta fel a figyelmet, mint mondta, a minőség mellett arra is ügyelni kell, hogy friss termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. A termelő és a vásárló közös érdeke, hogy a hajnalban megszedett termék már délután a vevők elé kerüljön.

– Azon vagyunk, hogy bekerüljön a Baranya megyei Értéktárba a vajszlói dinnye, kértem a termelőktől, töltsék ki a szükséges dokumentációt, személy szerint is szeretnék a termék mögé állni – mondta az elnök.