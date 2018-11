Kéttucatnyi hóekével várják a zordabb időt Baranyában

A téli előkészület része a személyzet, a gépek és az úthálózat felkészítése a megváltozott időjárási körülményekre. A most következő néhány hónapban a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás, valamint – megfelelő időjárási körülmények között – a téli ideiglenes kátyúzás. Országosan több mint 4100-an dolgoznak majd váltott, 12 órás műszakokban az útüzemeltetési feladatok ellátásán.

Az átállás alkalmából gépszemlét tartottak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pécs városi telephelyén, melynek során a teherautók hóekével, szóróadapterrel való felszerelését követő működési próbáját végezték el. „Téli tervet készítünk, mely kompletten tartalmazza a személyi állomány és a gépek beosztását, Baranya megye 33 országos közúthálózati körzetére lebontva. 24 saját, hóekével és szóróadapterrel felszerelt géppel rendelkezünk, továbbá kilenc hasonló kombinált eszközt bérelünk külső vállalkozó partnerektől.” – mondta el lapunk érdeklődésére Varga Zoltán megyei üzemeltetési és fenntartási osztályvezető.

A személyi állományt tekintve 145 fő áll rendelkezésre, beleértve a kint, az úthálózaton dolgozókat, valamint a koordináló, műszaki irányító személyzetet is – természetesen nem egyidejű munkavégzéssel, hanem váltott műszakokban, de a nap minden órájában rendelkezésre állva. Az aktuálisan egyszerre dolgozók számát mindig az aktuális időjárás függvényében határozzák meg.

Amennyiben az idő zordra fordul, a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban betöltött szerepe szerint látják el. Elsődleges prioritást a megye 259 km hosszúságú főútja, illetve az 1,8 km-nyi gyorsforgalmi útja élvez, aztán jöhet a fennmaradó, 1300 km-t meghaladó mellékút. Utóbbiakból jelentős mennyiség bekerül a védekezés szempontjából legszigorúbb, őrjáratos besorolású úthálózatba, elsősorban azok, melyek a kistérségek, régiók közötti összeköttetésben nagyobb szereppel bírnak.

A hókotrónak akár 4–5 órás is lehet egy fordulóköre

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársainak folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is, így egyes esetekben szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre akár 4–5 óra is lehet, ezen időszak alatt pedig időjárástól függően akár újabb 5–10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra. Addig viszont télies útviszonyokra és lassabb haladásra kell felkészülnie a közlekedőknek.