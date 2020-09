Kevesebb az utas, de állták a sarat

Drasztikusan visszaesett a forgalom és a bevétel a veszélyhelyzetben, de a kormányzati döntés által meghozott hitelmoratórium, a kevesebb járatszám miatti kevesebb üzemanyag-felhasználás, alkatrészköltség is enyhített a Tüke Busz Zrt. nehézségein.

A baloldali városvezetés kommunikációs iránya korábban arról szólt – a kormányellenesség mellett –, hogy a járvány miatt 2,5 milliárdos veszélyhelyzeti alapot kellett létrehozni. A nemzeti oldal viszont már a cégvezetés korábbi szakmai – és nem politikai – tájékoztatásának megfelelően arra hívta fel a figyelmet, hogy a buszos társaságnál nem ennyire egyértelmű a helyzet, ahogy ez van más cégek esetében is.

A Tüke Busz Zrt. első félévéről szóló dokumentumban az szerepel, hogy a vállalat irányítása – amelyet még az előző városvezetés idején neveztek ki – a járványügyi veszélyhelyzetben is azt a célt tűzte ki, hogy a nehézségek ellenére is biztosítsák a közszolgáltatást anélkül, hogy az önkormányzati támogatást emelni kelljen, ezt tartották is, a cég pénzügyileg stabil maradt.

Az első félévben nagyjából 460 millió forint bevételkiesést könyvelhettek el az előző év azonos időszakához képest, aminek zömét a jegy- és bérleteladás visszaesése okozta.

A társaság idei üzleti terve szerint élt a kormány által adott hiteltörlesztési moratóriummal, ami mintegy 633 milliós könnyebbséget jelent. Márciustól júniusig nagyjából 200 ezer liter gáz­olajjal kevesebbet fogyasztottak, kevesebb bért kellett fizetniük, kisebb volt az alkatrészköltségük is. Ezek több százmilliós megtakarítást eredményeztek, és ezért is áll az a Ruzsa Csaba alpolgármester által jegyzett előterjesztésben, hogy a cég az első félévben 4,2 milliós adózott eredményt ért el, miközben a mérlegfőösszeg 4,4 milliárdos volt.