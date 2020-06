Kezdődik a Centrum-parkoló felújítása

A Centrum-parkoló felújítására az Ifjúsági-ház felújításával közös projekt keretében Zöld város kialakítása tárgyú felhívás keretében nyílt lehetőség még a fideszes pécsi városvezetés idején.

A kapcsolódó pályázatot a projekt előkészítésével és lebonyolításával megbízott Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016 őszén nyújtotta be, a támogató döntést 2016. november 18-án hozták meg. A pályázat keretében az önkormányzat 100%-os támogatásintenzitás mellett bruttó 1 126 280 393 forintot nyert a megvalósításra.

A fejlesztés első projektelemeként az Ifjúsági-ház felújítása kezdődött meg 2019 szeptemberében. A fejlesztés második projekteleme célozza a Centrum-parkoló felújítását.

A tendertervben szereplő sorompós rendszerű parkoló helyett a Centrum-parkolót továbbra is a városi parkolási rendszerbe illesztett módon alakítják ki. A rendelkezésre álló forrásból az eredeti tervből kimaradt közterületek térburkolását és az új zöldterületekhez kapcsolódó locsolórendszert alakítják ki. A területen jelentősen több fa ad majd árnyékot, az eredeti tervekben szereplő famennyiség felét – zömében beteg példányokat – vág csak ki a kivitelező.

A jövőben a Centrum-parkoló közlekedési rendszere alapvetően átalakul, amelynek része, hogy a Jókai utca felé egy teljes új kétirányú feltáró utat hoznak létre. Az új út a jelenlegi 6-os út felől érkező feltáró út folytatásaként biztosítja majd, hogy a terület megközelíthető maradjon a Bajcsy-Zsilinszky utca felől történő végleges lezárást követően is. A parkoló könnyebb megközelítése érdekében az önkormányzat egy másik pályázatból egy új kanyarodósávot alakít ki a 6-os út Nagy Lajos király útjai szakaszán, amely révén a nyugati irányból érkezők meg tudják közelíteni a Centrum-parkolót.

A június 15-én induló beruházás alatt a lakosságnak a következő korlátozásokra, lezárásokra kell majd számítania:

Az I. ütem (június 15. – október 1.) keretében lezárják a Centrum tömbparkolót (térképen 1. számmal jelölve), továbbá a kivitelezési munkák miatt a 6-os út felőli feltáró úton is lezárások várhatók (4.). Az I. ütem kivitelezése során a parkoló a Jókai utca és a Nagy Lajos Király útja felől is megközelíthető lesz (3.). Az Ifjúsági-ház keleti oldalánál és attól északra található parkoló rész (2.) továbbra is használható lesz az autósok számára, továbbá a Biokom Kft. megnyitja az Ipar utcában, a Siklósi úti felüljáró alatt található zúzottköves (az egykori Boccaccio diszkó területén kialakított) parkolót is, ahol a Centrum-parkolóra vonatkozó zónára bérlettel rendelkezők újabb jegy kiváltása nélkül parkolhatnak.

A kivitelezési munkálatok II. üteme várhatóan 2020 őszén kezdődik, azután, hogy a nagy tömbparkoló megnyílik az autósok előtt. A II. ütem keretében alakítják ki az Ifjúsági-ház és a Kereskedők Háza előtti új parkolókat, továbbá az új parkot is.