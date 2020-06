Korszerű rendszer irányítja a beteget Pécsváradon

Korszerű rendszerrel gazdagodott a település rendelője, így júniustól dr. Hutvágner Rozália és dr. Kapuvári Péter rendelésére a betegek a váróterembe kihelyezett Erodium betegirányító terminálon keresztül tudnak bejelentkezni.

Az új betegirányítási rendszernek köszönhetően növelhető az ellátás hatékonysága, valamint csökkenthető a várótermi zsúfoltság, amely különösen fontos a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben.

A rendszer használata egyszerű, a bejelentkezéshez a tajszám és név szükséges, ezután azonnal láthatjuk, hogy hányan várakoznak előttünk, így – ha sok a várakozó – későbbi időpontra is foglalhatunk időpontot. Kiválaszthatjuk, hogy orvosi vagy asszisztensi ellátást kívánunk igénybe venni, ezek után az automata hív be a rendelésre, ha ránk kerül a sor.

A rendszer további szolgáltatásokat is kínál, amelyek egy jelképes összegért megvásárolható kártyával vehetők igénybe. A kártya segítéségével otthonról is foglalhatunk időpontot, az okostelefonunkon pedig megnézhetjük a rendelőben várakozók számát, és távolról is be tudunk állni a sorba.

Gyógyszerfelírásért sem kell felkeresni az orvost, a rendszeren keresztül ezt is jelezhetjük, majd értesítést kapunk, ha megtörtént a felírás.