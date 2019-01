Kozett, Szemír és Zejnep: divatosak a furcsa nevek

Az elfogadott férfi és női keresztnevek száma évről évre nő. A szülők fantáziája kifogyhatatlan és az ötleteikből sok, elsőre nagyon furcsának hangzót el is fogadnak az engedélyező szakértők.

Nevet választani a születendő gyermeknek nem egyszerű. Van, aki már azelőtt tudja, hogy mi legyen a kicsi neve mielőtt megfoganna, hiszen szeretné esetleg a szülei nevét továbbörökíteni, de olyan is van, aki hosszú hónapokig gondolkodik a lehetséges utónéven.

Egyes szülők szándékosan különleges csengésű nevet szeretnének, míg mások kizárólag ősi magyar nevet tudnak elképzelni a születendő babájuknak. Az is jellemző névválasztási szempont ma, hogy gyermekük külföldön is tudjon érvényesülni, így a könnyen érthető és kimondható nevek – például Hanna, Bella, Kevin – mellett is sokan döntenek. De egyre gyakoribb a bibliai vagy mitológiai név választása, mint az Ezékiel, Jáfet vagy Mirjám.

Többen nevezik el a babát sportolók, filmbeli karakterek után, Ronaldó, Rozalinda, Gandalf és Frodó szülei nem is kérdés, hogy miért döntöttek ezen nevek mellett. Gyakran fordul elő, hogy a kislányoknak valamilyen becéző formát választanak a szülők, a Mimi, Mózsi, Rozi nevek is anyakönyveztethetőek.

Ha valaki netán olyan nevet adna csemetéjének, ami még nincs a névjegyzékben ne keseredjen el, van rá esély, hogy engedélyezik. A Magyarországon élők névviselését az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szabályozza, ami kimondja, hogy ha a szülők által választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, a Magyar Tudományos Akadémia a központi anyakönyvi szerv megkeresésére harminc napon belül dönt a kért utónév anyakönyvezhetőségéről.

Tehát ha áttanulmányoztuk az MTA Nyelvtudományi Intézet honlapján levő, már engedélyezett nevek listáját, s nem találtuk a nekünk tetsző nevet, akkor hivatalos eljárásban a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságán kell kérvényeznie a kormany.hu portálról letölthető formanyomtatványon. Az államtitkárság továbbítja a kérvényt az MTA Nyelvtudományi Intézetéhez, ahol egy nyelvészekből álló utónévbizottság szakvéleményt készít a névről.