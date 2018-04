Közösséget erősítve együtt indulnak el a Zrínyiek nyomába

Rég nem látott program indult az országban, melynek egyik mintaprojektje épp Szigetváron fut. A Cselekvő közösségek program során erősítik a társadalmi összetartozást, melyben a Szigetvári Várbaráti Kör vállalta a vezető szerepet.

Ezt ne hagyja ki! Újra furgonnal gyilkoltak Európában

Az aktív közösségi szerepvállalást erősítik a kisvárosban az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiemelt mintaprogramja segítségével.

– A program alapvető célja az, hogy kulturális intézményrendszer eszközeivel szakmai-módszertani támogatást adjon a települések számára, amely segítségével erősíti a társadalmi összetartozást kulturális közösségfejlesztési feladatok megvalósításával – mondta Varga Zoltán a Szigetvári Várbaráti Kör elnöke, a mintaprojekt helyi házigazdája. – Ezzel aktivizáljuk a helyi közösségeket, erősítjük a társadalmi összetartozás érzését, de a gazdaságfejlesztést is elősegítjük, miközben egyfajta hosszútávon működő önkéntes hálózat kiépítésére is lehetőségünk nyílik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Szigetvári Várbaráti Kör követendő, jó gyakorlatokat is kidolgoz a fenti célok megvalósítása érdekében. Így indított játékos műveltségi vetélkedőt Szigetvár és térsége lakóinak.

– Jó hangulatú, változatos programok közepette fedezhetjük fel Szigetvár és környéke múltját és a Zrínyi család történetét – mutatott rá a program vezetője. – Ezen túlmenően a programhoz kapcsolódik a Vigadóban, a Várban, a Könyvtárban és a Várbaráti Körben folyó kulturális és közösségfejlesztő tevékenység, valamint a muzeális és helyismereti gyűjtemények megismerése.

A vetélkedőre Szigetvárról és térségéből már több, mint harminc csapat jelentkezett. Hét feladatot kell megoldani május 3-ig, míg a nyolcadik feladvány csak a május 12-én tartott Zrínyi-túrán derül ki. A résztvevőiket emellett októberig különböző programokra várja a Várbaráti Kör, melyek között lesz ismeretterjesztő előadás, közösségi tervezés, kiállítás és Szigetvár-társasjáték tervezése egyaránt. A verseny fődíja a kategóriájukban összesítésben abszolút győztes csapatok számára egy kirándulás lesz a Zrínyiek földjére: Csáktornyára és környékére.

Terjesztik a jó gyakorlatok hírét

A Cselekvő közösségek program a kulturális intézmények egyedi eszközeivel biztosít folyamatos szakmai-módszertani támogatást a települések és azok kulturális intézményei és civil szervezetei számára, társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. A három évig tartó projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár által létrehozott konzorcium valósítja meg. Ők dolgozzák ki és vezetik be azokat a közösségfejlesztési módszertanokat is, amelyekre épülnek az egyes helyi mintaprojektek, köztük a szigetvári is. Összesen tizenhét megyében huszonöt ilyen indult el idén, különböző közösségfejlesztési modellek bemutatásával. Baranyában szintén a nyertes mintaprojektek között találjuk a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesületet, a Nagypall Kézműves Ház Csuhémúzeum és Szakmai Könyvtárral együttműködve. A tagok többsége csuhéfonó és tojáshímző, de számos más művészt is magába foglal.