Lebontották a fenyőt, rászorulókhoz kerül a feldarabolt törzse

Vége az ünnepi időszaknak, leszedték a Széchenyi téren álló karácsonyfa díszeit és már hétfő délre a fenyőfa is eltűnt. A BIOKOM munkatársai tegnap reggel kezdték leszedni a karácsonyfa díszeit. A gallyakat, amelyek már nem használhatóak, komposztálják, a törzs pedig egy telephelyre kerül, ahol tűzifára hasogatják és végül rászorulókhoz kerülnek.

– Amíg a fáról a díszeket szedjük, addig a környező terekről is eltávolítják a dekorációkat, így most folyamatosan halad a munka. A fényfüzérek felrakásánál és most a leszedésnél is szakvállalkozó segítségét kértük – mondta Nagy Ervin Pécs főkertésze. Több mint fél évtizede indult egy kezdeményezés, melynek célja volt, hogy a Széchenyi téri mindenki karácsonyfája mellett legyen a pécsi városrészeknek is saját ünnepi fája. Az uránvárosi és a kertvárosi karácsonyfát is lebontották tegnap.

A pécsi mindenki karácsonyfája ezúttal Pogányból érkezett november végén. A fenyőfát még a nyár elején ajánlotta fel a városnak Meng Péterné pogányi lakos. Férje, aki már nem él, az 1980-as évek elején elültette a fát a szülői ház udvarában. Úgy gondolta, túl szép ez a fa ahhoz, hogy csak úgy kivágassák, ezért a család közösen arról döntött, hogy a fenyőfa életének méltó befejezése lenne, ha Pécs főterére kerülne, és sok-sok embernek okozna örömet a szeretet ünnepén. A majdnem negyvenéves és csaknem húsz méteres fenyőfát november végén vágták ki és szállították a pécsi Széchenyi térre, emellett számos helyen a városban fényfüzérek, világító dekorációk varázsoltak ünnepi hangulatot.

Vasárnap volt vízkereszt napja. A legtöbben annyit tudnak erről, hogy ilyenkor szokás „leszedni” a karácsonyfát – pedig más is kötődik ezen naphoz. Ekkor van Gáspár, Menyhért és Boldizsár, vagyis a napkeleti bölcsek ünnepe, illetve harminc évvel a bölcsek megjelenése után a hagyomány szerint ekkor keresztelték meg Jézust a Jordán folyóban. A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör végét, a farsang kezdetét, és a karácsonyfa leszedésének tradicionális idejét is jelenti.

