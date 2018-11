Leteszik a poharat az alkohol nélküli Száraz Novemberben

Az idei évben újra Száraz November néven indított figyelemfelkeltő kampányt a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A brit mintán alapuló kezdeményezés lényege, hogy aki részt vesz rajta, az egész novemberben nem ihat egy korty alkoholt sem.

– A mai világban már mindennek van világnapja, viszont a Száraz November egyre jobban kezd teret nyerni Magyarországon, és önmagában már azt is fontosnak tartom, hogy emiatt középpontba kerül az alkoholfogyasztás mint súlyos probléma – mondta lapunknak dr. Szemelyácz János pécsi addiktológus. – Aki kipróbálja, és hatására elvonási tünetek jelentkeznek, annak valószínűleg szakemberhez kell fordulnia. A szociális ivóknak pedig egy remek visszajelzés, hiszen a harminc nap során meg kell jelennie életükben új viselkedési és kikapcsolódási szokásoknak. Akár egy jó önismereti tréning is lehet, képesek vagyunk-e úgy összeülni a barátokkal beszélgetni, hogy ne kérjünk ki mellé három korsó sört. Olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amiket az alkohollal átitatott társadalmunkban fontos lenne az embereknek megtapasztalniuk.

Idén a kampány külön a nők alkoholfogyasztási problémáira is szeretné felhívni a figyelmet. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint a nők átlagosan feleannyi szeszesitalt fogyaszthatnak el súlyos egészségkárosodás nélkül, mint a férfiak, így fokozattan veszélyeztetettek.

– Még hazánkban is – ahol az alkohol hungarikumnak számít – a társadalom kevésbé tolerálja a nők alkoholizálását, mint a férfiakét – folytatta Szemelyácz János. – Éppen ezért a gyengébb nem italozása sokkal jobban rejtve marad, közülük többen válnak zugivóvá, így már csak akkor kerülnek kezelésre, amikor már igazán nagy a baj. A Száraz Novembert sokkal nehezebb így tartani, hisz a zugivók általában még maguknak is hazudnak.

Novemberben a szakállak is megnőnek

A november egy másik egyre közkedveltebb és szintén társadalmi célú kezdeményezésnek a No-Shave Novembernek, azaz a borotválkozás mentes novembernek is a hónapja. Egy nonprofit internetes vállalkozás néhány évvel ezelőtt indított ezen a néven kampányt, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a rák elleni harcot, felhívják rá az emberek figyelmét, valamint ehhez adományokat is gyűjtsenek.

A kihívás figyelemfelkeltő része arról szól, hogy a férfiak egyáltalán nem borotválkoznak harminc napon keresztül, hogy ezáltal hasonlóan kitűnjenek az átlagos, hétköznapi emberek közül, mint azok a daganatos embertársaik, akiknek betegségük vagy annak kezelése haj- és szőrzethullást eredményezett. Emellett a kihagyott fodrász- és borbélylátogatások költségeit a rákos betegek megsegítésére ajánlják fel.

A kampány pedig könnyen terjed, hisz a férfiakon már pár nap alatt meglátszik a megnövekedett szőrzet, így az ismerősök nagy eséllyel kérdezhetnek rá a változás miértjére.