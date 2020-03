Már rég elkészült, de csak most adták át a Magasház helyén épült játszóteret

Hiába volt már hónapokkal ezelőtt szinte teljesen kész az egykori Magasház helyén épült játszótér és park, ezt mostanáig nem adták át a nagyközönségnek. Pedig a környéken élők nagyon várták már, mi sem bizonyítja ezt jobban annál, minthogy csütörtökön, amikor végre elbontották a kerítést, be is népesült gyerekekkel a tér. A délelőtti, hivatalos átadón Péterffy Attila polgármester és Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója mutatta be a parkot a sajtó képviselőinek.

Mint elhangzott, a területet 2017 elején nyitották meg a pécsiek számára, a kivitelezés 2019 augusztusában kezdődött el. A 134 millió forint uniós támogatásból és további 39 millió forintos önkormányzati önerőből megépített parkhoz tartozik 4 darab, elektromos autók töltésére alkalmas állomás és két mozgássérült-parkoló is. A terület déli részén található egy büféépület is, melyet a jövőben az önkormányzat bérbe tud adni különböző rendezvények alkalmával. Az is elhangzott, hogy az előző városvezetés által elfogadott tervekhez képest módosítottak a játszótér tervén, így több korosztály számára is használható. A Szigeti út és a Megyeri tér között fekvő területen az aszfalttal burkolt terület 100 négyzetmétert tesz ki, 400 négyzetmétert burkoltak le térkővel, és közel 2400 négyzetméternyi zöldterületet hoztak létre a kivitelezők, továbbá a parkban energiatakarékos LED-es lámpákat helyeztek el. Kerítést is alakítottak ki a játszótér körül, hogy ezzel is megóvják az ott tartózkodó gyerekeket. Rég elkészült

Az Orbán-kormány által adott egymilliárdos támogatásból tüntették el még az előző városvezetés idején – 2016-ban – az életveszélyessé vált Magasházat. Az előző önkormányzat a helyiek véleményét is kikérte, hogy szerintük mi épüljön fel a területen, végül a játszótér és pihenőpark mellett döntöttek. A parkot a befejezési határidő előtt sikerült elkészítenie a vállalkozónak, így azt már tavaly, a karácsony előtti napon készre jelentette.