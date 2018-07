Mázsás átverések, sorban bírságolták a fakereskedőket

Közeleg a tűzifavásárlás főszezonja – a panaszok is sokasodnak. A szabálytalanságok miatt több baranyai faanyag-kereskedőt bírságolt a hatóság az elmúlt időszakban.

Több baranyai fakereskedőt is megbüntetett a hatóság az elmúlt hónapokban – jellemzően nem tudták igazolni az általuk forgalomba hozott faanyag legális eredetét, a fuvarhoz nem állítottak ki szállítójegyet, ezzel megszegve az előírásokat. A faanyag kereskedelmi láncra vonatkozó szabályok betartását folyamatosan vizsgálja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A jogsértések miatt az érintett baranyai kereskedők tevékenységét felfüggesztették, emellett több százezer forintos erdővédelmi bírságot is fizetniük kell a szabályszegőknek.

Lapunkhoz is futottak már be panaszok, és a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület is arra számít, hogy mint minden évben, idén is a nyár vége felé, a tűzifavásárlás főszezonjában sokasodnak majd a reklamációk, amik jellemzően a következők: a megrendelt és a leszállított fa mennyisége kevesebb, és a minősége se az, amit a vevő kifizetett. Utólag pedig semmilyen reklamációt nem fogadnak el az eladók. Az átverések azonban körültekintő vásárlással elkerülhetők.

Az idéntől életbe lépett jogszabály ugyanis lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy a csalókat már a megrendelést megelőzően, a hirdetések alapján kiszűrjék. A tűzifát értékesítőknek be kell jelentkezniük a NÉBIH hatósági nyilvántartásába és a hirdetésekben kötelezően fel kell tüntetniük a hivatal által kiadott ún. EUTR technikai azonosítószámot. Akik a saját erdejükből kívánnak faanyagot eladni, elegendő az erdőgazdálkodói kódjukat jelölni. Ezek lehetővé teszik a hirdető azonosítását, így a vele szembeni reklamációk is könnyebben érvényesíthetők.

Fogyasztóvédelmi szakemberek azt tanácsolják, célszerű megrendelés előtt a hirdetésben szereplő azonosítószám valódiságát is leellenőrizni: a NÉBIH honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) ez egyetlen kattintással megoldható. A hirdetéseket a hatóságok is ellenőrzik.