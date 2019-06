A PTE Műszaki Karán pénteken megtartott tanévzáró keretében megalapították a Hauni Technológiák Külső Tanszéket.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara és a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. között hosszú évek óta mindkét fél számára előnyös együttműködés van. Tudományos, oktatási és kutatási közös tevékenységüket a jövőben még magasabb szintre emelik. Ennek kapcsán a karon pénteken megtartott tanévzáró keretében megalapították a Hauni Technológiák Külső Tanszéket.

A kar Boszorkány úti főépületében tartott eseményen elsőként Miseta Attila rektor köszöntötte a jelenlévő oktatókat és a cég képviselőit. Beszédében kitért arra, hogy a kar az utóbbi években jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a környezetükben lévő gazdasági szereplőkkel megfelelő kapcsolatokat alakítsanak ki, a meglévőket erősítsék. Ebbe a tevékenységbe illik bele a most létrejövő együttműködés is. Medvegy Gabriella dékán előadásában a tanév legfontosabb eseményeit mutatta be.

Megyeri János, a cég ügyvezető igazgatója az együttműködés kapcsán kiemelte, fenntartható gazdasági fejlődés nem létezhet sem hatékony és kezdeményező iparvállalatok, sem megfelelő képzési és innovációs háttér nélkül, ennek érdekében kezdeményezték a kapcsolat szorosabbá tételét.

– A külső tanszék célja, hogy növelje a gyakorlati oktatás súlyát, és hogy magasan képzett, idegen nyelveket beszélő hallgatók szerezzenek diplomát, akik az egész régió számára biztosítani tudják a munkaerő utánpótlást.

A megállapodást Miseta Attila, Medvegy Gabriella, Jenei Zoltán, a PTE kancellárja, valamint Katona Gábor és Megyeri János a Hauni ügyvezető igazgatói látták el kézjegyükkel. T. V.

Kitüntették

A megállapodás aláírása után a rendezvényen átadták a Pollack Mihály Emlékérem arany, ezüst és bronz fokozatát, a Pollack Mihály Nívódíjat, és a Legjobb Oktató Díjat is. Az emlékérmet az oktatók és dolgozók oktató-nevelő, tudományos-kutatói és közéleti tevékenységét elismerve a kar 2002 óta adományozza. Az idei éveben az arany kitüntetést Katona Tamás János professzor vehette át több évtizedes, magas színvonalú tudományos és oktatói munkájáért.