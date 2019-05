Megigézte a kenyér illata: elsajátította a fortélyokat Salamon Balázs

Egyre többen érdeklődnek a kovászos kenyér sütése iránt, mondhatni, ez ma reneszánszát éli és mindenkit magával ragad, aki egyszer megérzi az igazi kenyér illatát. Salamon Balázs, a Siklósi Járási Hivatal vezetője is öt-hat éve foglalkozik kenyérsütéssel.

– Hogyan kerül egy hivatalvezető életébe a kovászos kenyérsütés?

– Mindig is otthon éreztem magam a konyhában, közel állt hozzám a gasztronómia több területe, de talán akkor kezdődött, amikor kicsit több mint 10 évvel ezelőtt feleségem, Szabó Réka Kata elhatározta, kilép a hivatalok világából és cukrászattal kezd foglalkozni. Létrehoztuk a Yokka Desszertműhelyt, ahol a kezdetekben ő eladásra készítette a „Yokka Sütiket”, időközben a pécsi igényekhez alkalmazkodva a műhely átalakult és mára már csak oktatás folyik benne, elsősorban cukrászat témában. Ezzel párhuzamosan nekem is rálátásom lett erre. Korábbi érdeklődésem a kelt tészták és a kenyérsütés iránt odáig jutott, hogy most már körülbelül 5-6 éve heti rendszerességgel sütök kenyeret, vagy péksüteményeket.

– Hogyan tapasztalta ki a recepteket, fortélyokat?

– A feleségem cukrászathoz kapcsolódó szakmai tudására mindig lehet támaszkodni. Emellett hiszek a saját tapasztalatokon, gyakorláson alapuló tanulásban is. A kovászos kenyér sütésben Ormós Gabriella (Jenői Pékség) és az általa életre hívott Kovász Labor közösség a támasz, de kijelenthető, hogy a tudásom nagy részét autodidakta módon sajátítottam el.

– Rendezvényeken is megjelenik, mint kenyérsütő?

– Igen, Kapronczai Balázs barátomék például A kenyér illata nevű rendezvényen nyitották meg új vendéglőjüket, melyhez így kapcsolódhattam. Füzes Katával, az Orfűi Malmok tulajdonosával együtt vettem részt ezen a programon, sok profi és hobbi pék társaságában.

– Mire kell figyelni a kenyérsütésnél?

– Egy jó kovászos kenyérhez alapvetően liszt, só és víz kell. Legfontosabb a jó liszt, de természetesen sok különböző egymásra épülő folyamatnak kell összeállni, hogy a végeredmény egy szép, finom és nem utolsósorban egészséges kenyér legyen. Az idő nagyon fontos, hiszen egy kovászos kenyér tésztájának összeállításhoz 4-5 óra szükséges, ezek után 8-10 órás kelesztési időt kell hagyni, majd utána jön a sütés. A vekni megfelelő formázása és a cipó sütés előtti helyes bemetszése is nagyon fontos a jó végeredmény tekintetében.