Messzire szállt a hurka illata a sellyei fesztiválon

Egy gombostűt talán még le lehetett volna ejteni szombaton az Ormánság Közösségi Ház udvarán, de tény, hogy rengetegen látogattak ki szombaton a XII. Ormánsági Fehérhurka Fesztiválra. A csapatok is sokan voltak, összesen tizenketten, de mivel egy csapatot 10–20 ember alkotott, a versenyzői létszám a kétszázat közelítette. A megye több településéről érkeztek a fesztiválra, de Sellye erdélyi testvérvárosa, Nyárádselye is képviseltette magát a rendezvényen. Amikor ott jártunk, éppen a véreshurka alapanyagait keverték össze, de közben elmondták, hogy mi mindennel készültek idén a versenyre.

Alapvetően erdélyi specialitásokat mutattak be, főztek húsgombóclevest, töltött káposztát és torokpecsenyét puliszkával. Ezen kívül kétféle kolbász is készült, egy hagyományos és egy erdélyi. Utóbbi azért különleges, mert nem került bele paprika, a hurka egyedi ízét pedig a csombor adta.

A csapatok egy fél sertést kaptak a nap elején, ebből kellett kötelezően elkészíteniük a hurkát és a kolbászt, valamint minden mást, amihez kedvük és energiájuk volt. A MÁV munkatársai is hosszú évek óta részt vesznek már a fesztiválon, idén két csapattal indultak. Az egyikük a kötelező elemeken túl töltött káposztát és frissen sültet készítettek, de még pogácsát is sütöttek.

Ahogy Nagy Attila polgármester mondta, annak idején Mozsgai József hentesmester és családja ötlete alapján indult el a rendezvény. Mára már egy komoly fesztivállá nőtte ki magát, amely bemutatja a hagyományokat, rengeteg embert vonz, de mégis jó hangulatú, családias esemény maradt. A középpontban természetesen a jellegzetes ormánsági fehérhurka állt, mindenki erre volt kíváncsi. Mozsgai Józseféktől megtudtuk, hogy ez a fajta hurka fehérkukoricából készül, amely egy filléres alapanyag, munka viszont annál több van vele, hiszen csakis kézzel lehet összeállítani. A csapatok azért megbirkóztak vele, hiszen ezt is mindenkinek el kellett készíteni. Végső győztes viszont csak egy lehetett, ez idén a Sellyei Vadkanok csapata lett.

Pálinkák versenye

A hagyományos Fehérhurka fesztivállal egy időben tartották a VIII. Regionális Ormánsági Pálinkaversenyt is, amelyre idén hagyományos és különleges ízű nedük is érkeztek. Természetesen a vendégek is megkóstolhatták ezeket a pálinkákat, amik a zsűri elmondása szerint idén különösen jó minőségűek voltak.