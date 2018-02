Messziről is jönnek a sportnapra

Már harmadik alkalommal rendezi meg a „Hegyhát Kupa” labdarúgótornát a Sásdi Faodú Egyesület, akik már több nevezést kaptak a március 24-ére tervezett eseményre.

Mint Illés Józsefné, a szervezet képviselője elmondta, az évente kétszer lebonyolított korábbi tornákon már Pécs, Komló, Dombóvár és Vásárosdombó közösségeiből is érkeztek csapatok, sőt a hegyhát kistelepülései is kiállítottak már vegyes csapatot. Rendszerint lánycsapat is indul és olyan társaság is akad, amelyben ötven felettiek is együtt sportolnak a fiatalokkal.

A korhatár és jelentkezési díj nélküli, a mozgás öröméről szóló kupára egészen március 20-ig várják a jelentkezéseket az egyesület Facebook-oldalán illetve a sasdifaodu@gmail.com címen.