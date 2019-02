Mézzel édesítették meg a programokat

Január végével befejeződik az a határon átnyúló projekt, amely a méz, illetve a méhészeti termékek fogyasztásának növelését célozta.

A Bee2Be projekt vezető kezdeményezettje Verőce város, emellett a Baranya megyei önkormányzat, valamint a verőcei turisztikai ügynökség és a verőcei fejlesztési ügynökség vett részt a 20 hónapig tartó projektben, melynek zárórendezvényét tegnap tartották.

– Amit ma a gyerekek gondolnak a mézről, az lesz a magyar méhészek jövője, ugyanis minél többféle mézzel ismerkednek meg a kicsik, annál inkább meg fogják kedvelni és keresni fogják a termékeket. Éppen ezért mindig nagyon fontosak azok a kezdeményezések, amelyek a termelői mézek megismertetésével, kóstoltatásával a mézfogyasztás előnyeire hívják fel a figyelmet – mondta May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Baranya megyei szaktanácsadója.

A projekttel a Baranya megyei termelőket is helyzetbe hozták, a termelői értékesítési oldalt erősítették, olyan programokat szerveztek, amelyeken a termelők megmutathatták termékeiket. Ennek részeként Pécsett, a Kossuth téren mézkóstolást tartottak, megye méze versenyt rendeztek, az Idemézz program részeként mézes reklámot készítettek, az iskolaméz program keretében mézes reggeliket szerveztek iskolákban, óvodákban, amellyel a Bee2Be keretében hatezer gyermekhez jutottak el.

Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, a projektben résztvevő méhészek szakmai eszmecseréi előremozdították azt, hogy a munkájuk könnyebbé válhasson és a megtermelt méz minőségének javításában is egymás segítségére voltak.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő példaértékűnek nevezte az együttműködést a magyar és a horvát méhészetek között, ugyanakkor a projekt során szerzett tapasztalatokat minden bizonnyal a későbbiekben is kamatoztatni tudják majd.

Kialakulóban a mézturizmus

A projekt turisztikai célja volt, hogy a borturizmus és a gasztroturizmus mellett a mézturizmus is kialakulhasson. Ennek keretében egy tematikus körutat is kialakítottak 20 horvát és 15 magyar méhész bevonásával, és elkészült egy ingyenesen elérhető mobilalkalmazás is, amely segítségünkre lehet a méhészetek szolgáltatásainak megismerésében. A projekt keretében Verőcén felújították a mézparkot, amelyben 26 új fát ültettek és csaknem négyezer növényt telepítettek, különlegessége pedig, hogy a park burkolatát méhsejtrácsos formájúvá alakították.