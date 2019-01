Nem feltétlenül veszettek, inkább csak éhesek

Az elmúlt időszakban több olvasónk is arról számolt be, hogy rókát látott a városban. Tegnap reggel olvasónk a Mártírok útján látott egy elütöttet, illetve a Magaslati úton és az Árnyas lakóparkhoz közeli hipermarketnél is gyakorta látnak a lakók vadállatot. Az, hogy a rókák télen a lakott területre merészkednek, egyáltalán nem szokatlan, hiszen ilyenkor az erdőkben kevesebb táplálékot találnak. Sokakban viszont félelmet keltenek.

– Nem azért látjuk őket a házak között, mert veszettek, hanem mert táplálékot keresnek – hangsúlyozta az általunk megkérdezett vadász. Hozzátette, ilyenkor a vadászok is szerveznek rókahajtást és ebben az időszakban kezdődik az állat párzási időszaka is, ezek azonban nincsenek összefüggésben azzal, hogy a lakott területen felbukkanak. – A lakóházak közé kizárólag a táplálékért mennek.

Tévhit, hogy csak a veszett rókák merészkednek lakott területre. Fontos tudni, hogy a rókák jól alkalmazkodnak az emberi környezethez. Az egészséges róka nem engedi közel magához az embert. Zajra, például tapsra elmenekül. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy ha az állat ránézésre nem egészséges, esetleg a veszettség tüneteit mutatja – azaz hagyja magát megközelíteni, akár megfogni, vagy ha görcsrohamokat, bénulást látunk rajta, illetve ha valaki vadállat tetemét találja meg, értesítse a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy hívja a NÉBIH zöld számát. Egyébként minden tavasszal és ősszel immunizálják a veszettség ellen a rókákat – ilyenkor ebzárlatot is elrendelnek a területen.

Kényelmesebb is

A nem megfelelően tárolt hulladék, vagy a macskáknak kitett eledel biztosabb és kényelmesebb táplálékforrás a vadállat számára, mint amit az erdőn-mezőn képesek megszerezni. A róka étlapján elsősorban egerek szerepelnek, de nem veti meg a rovarokat, férgeket, halakat, rákokat, nyulakat, a beteg őzeket, a fácánt, foglyot és egyéb kotló madarakat, valamint a házi szárnyasokat sem. Szükség esetén a gyümölcshöz is hozzányúl, sőt, a dögöt is megeszi.