Őszre elkészülhet az óvoda felújítása

A hidasi önkormányzat az önerőből megvalósuló fejlesztéseken kívül nagy figyelmet fordít a pályázatokra is, most különösen a Magyar Falu Program felhívásaira koncentrálnak. Ennek keretében nemrég nyertek is egy tizenötmillió forintos pályázatot, így hamarosan a művelődési ház újulhat meg.

– A fejlesztés során az épület meglévő, elavult nyílászáró szerkezeteinek cseréje történik meg korszerű, hőszigetelt, fokozott légzárású szerkezetekre – tudtuk meg Berg Csaba polgármestertől. – Korábban önerőből újraparkettáztuk és új lakkozást is kapott a színpad és a nagyterem, így már csak ez a munka volt vissza.

A felújítással nemcsak a település arculata válik még szebbé és rendezettebbé, hanem ez a helyi rendezvények és a közösségi kulturális élet minőségére is pozitív hatással lehet.

A művelődési ház fejlesztése mellett hamarosan megkezdődhet az orvosi rendelő felújítása is, ahol a belső átalakításon kívül eszközbeszerzés is történik, valamint megújuló energiaforrás alkalmazását is lehetővé teszik. Természetesen minden tervezett munkálatot egyeztettek a háziorvossal és a védőnővel.

– Jelenleg több pályázatunk kivitelezése is folyamatban van – tette hozzá a polgármester. – Szeptemberben már a megújult intézményben kezdhetnek az óvodások és bölcsődések. A munkálatokra azért is volt szükség, mert az eddigi két óvodás csoport helyett, most három indul. Folyamatban van még a sportpark kialakítása is, ami őszre készülhet el.