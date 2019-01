Ott volt a világban mindenütt a Kiss zenekar másfél száz koncertjén

„Legyen a hobbid a munkád és legyél szorgalmas” – mondja a sikerreceptet a komlói gyökereire büszke Boday Ferenc, aki több mint száz meccset játszott az NB II-es Bányászban. Ha pedig foci, az elkötelezett Kiss-rajongó a zenekar révén jutott el a Borussia Dortmundhoz, és most ajándéktárgyakat készít a top focicsapatnak, de itthon is egyedülálló sporteszközöket forgalmaz.

– Mióta foci- és Kiss-rajongó?

– Már gyerekkoromban is a szobám felét Kiss poszterek, a másik részt meg Platini képei díszítették.

– Hol volt aktív felnőtt játékos?

– Az NB II-es Komlói Bányászban öt évig, majd az elsők közt jutottam ki Magyarországról Ausztriába alsóbb osztályba focizni. Amikor hazajöttem, olyan labdarúgókat menedzseltem Ausztriában, mint Nagy Tamás, Márton Gábor, Miriuta László, és kereskedni kezdtem. Volt kitől örökölnöm a sport szeretetét, nagyapám válogatott kerékpáros volt, édesapám pedig magyar bajnok focista, de sokáig dolgozott az MLSZ elnökségében és Komlón a foci szakosztály igazgatójaként is.

– Mióta van a Kiss együttessel közvetlen kapcsolata?

– Húsz éve. Eric Singer dobos a barátom, hetente beszélgetünk telefonon. De Gene Simmons is szívesen társalog velem magyarul, s mindig megjegyzi: „Az édesapámat is Ferinek hívták”, mert a család a szabolcsi Jándról indult el Izraelbe.

– Hogy jut be a koncertekre?

– A VIP-belépőknél erősebb nyakbaakasztóm van. Ha tehetem, a világ minden pontjára elkísérem őket, úgy másfélszáz fellépésüket láttam.

– A legnagyobb Kiss-élménye?

– Kereskedőként is hihetetlen, hogy mennyiféle Kiss-termék létezik. Döbbenetes, de még Kiss-koporsó is van, amiben Kiss-rajongó híres embereket temetnek el szerte a világban. Rengeteget tanulok tőlük a kereskedelmi marketingről is.

– Lesz még Kiss-koncert?

– Nemrégiben a 45 éves zenekar bejelentette a búcsúturnét, ami februárban indul. Biztos, hogy ott leszek az öt-hat európai fellépésükön.

– Hogy jutott a Bundesligához?

– Természetesen a Kissen keresztül. A gitárosuk, Paul Stanley szűk baráti körében ugyanis van egy srác, akit évek óta jól ismerek, de csak nemrégiben derült ki, hogy a Borussia Dortmund vezérkarához tartozik. Beajánlott egy beszállítói kasztingra, ahol elfogadták a termékeim, így már több konténernyi kabala figurát, plüss állatkát, párnát, játékokat gyártottunk a számukra.

– Miről szól még a sportkereskedése?

– Műfűről, LED-világításról, eredményjelzőkről és labdákat készítünk saját márkanéven. Itt jegyezném meg, hogy hihetetlen összefogás kezdődött a pécsi foci megmentésére, a város jelentős támogatásával, melyben én az országban egyedülálló egyéni képességet fejlesztő labdaadogató rendszerrel veszek részt. A képzésünknek a tervek szerint Pécsett a volt Puskin Kollégiumban lesz a központja, Toma Árpád és Kozma István egykori válogatott labdarúgók vezetésével.

Focis pályakép

Boday Ferenc Komlón született 1967-ben. Ott is nőtt fel, Pécsett érettségizett a Széchenyi István Szakközépiskolában. 10 éves korától a Komlói Bányászban focizott, 21 évesen Ausztriában folytatta, 13 éven át. 2003-ban hazatért és játék-, ajándékkereskedéssel foglalkozott, valamint sportmenedzseléssel. Öt éve egy neves sportmárka hazai forgalmazója és a Borussia Dortmund egyik beszállítója. Párja Diána, két gyerekük van, Borka 6, Bence 8 éves. A fiú ugyancsak focitehetség, a PMFC U9 csapatában. Boday Ferenc Komlón töltötte élete kétharmadát, 2006 óta Pécsett laknak.