Pécsi ügyvéd cáfolja a buzizásról értekező Polyák docenst és balliberális társait

Kikérik maguknak a minősítést azok a pécsiek, akiket a pécsi Lenin-fiúk szolgamédiája, a balliberális városvezetés kiadványa egy korábbi cikkében „buzizó” nyugdíjasoknak nevezett – a PTE kommunikációs tanszékvezetőjének, dr. Polyák Gábornak szintén a „buzik” kifejezést használó Facebook-posztja alapján.

Néhány napja szembesült azzal dr. Trinn Tamás ügyvéd, hogy a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető docense, Polyák Gábor egy posztja után a város balliberális közlönye „buzizó” nyugdíjasokról írt. Mindezt azért tették, mert az Emberség Erejével Alapítvány egy ember-, meleg- és gyermekjogokra érzékenyítő, elméletileg nyilvános eseményére idősebb pécsiek is kíváncsiak voltak. Polyák azt írta, „fideszes nyugdíjasok árasztják el a kommunikációs tanszéket, számonkérve a kollégáimon, hogy miért engedjük be ide a buzikat”.

Dr. Trinn Tamás szerint azonban szó sem volt erről.

– A Zsolnay-negyedben sétáltunk, kíváncsiak voltunk arra, hogy mégis milyen programról van szó, de aznap már nem volt műsor. Azt tanácsolták a kommunikációs tanszéken, hogy másnap térjünk vissza. Így is tettünk, ám ottjártunkkor éppen nem volt senki az előadóban, benéztünk az egyébként nyilvánosnak meghirdetett program által használt és berendezett egyetemi terembe. Ekkor került elő az alapítvány elnöke, Nyirati András és egy másik, vélhetően ott dolgozó fiatalember – mondta az ügyvéd.

Az eseménysornak felesége, a Nagy Lajos Gimnázium korábbi gazdasági vezetője és egyik barátjuk, egy pécsi cég ügyvezetője is részese volt. Szóváltás alakult ki köztük, mert az ügyvéd megkérdezte: miért a Kárpát-medencétől időben és térben is távolabbi emberjogi aktivistákat – Mandelát és Gandhit – mutatnak be, holott például Tőkés László, vagy Márton Áron is idekívánkozhatna.

– Amikor Wass Albertet is mondtam, akkor azt vágták rá, hogy fasisztával, antiszemitával nem foglalkoznak. Holott erről szó sincs – fogalmazott.

Dr. Trinn Tamás azon is meglepődött, hogy szerinte a foglalkozáson a gyermekek nemi mivoltának meghatározottságát és a házasság férfi-nő közötti intézményét is megkérdőjelezték, olyanra „érzékenyítenek” gyerekeket, amik maguktól eszükbe sem jutnának. Az ügyvéd azt is felvetette a szervezőknek, ha a PTE-nek valaki bérleti díjat fizet, akkor bármilyen programot meg lehet tartani?

Az eseményekről később posztoló Polyák kapcsán kijelentette: felháborító, hogy Magyarországon, egy állami pénzből fenntartott egyetemi intézmény tanszékvezetője olyan hangot enged meg magának egy kollégájával, dr. Hoppál Péterrel – aki parlamenti képviselő is – szemben, mint amit Polyák a posztjában.

– De nemhogy „buzizásról” nem volt szó, éppen ellenkezőleg: ők válaszoltak úgy, mint akik mindent tudnak. A liberálisok csak egy véleményt fogadnak el: a sajátjukat – mondta, aki szerint az „érzékenyítő program” összességében alkotmánysértő volt, s több hatályos jogszabályt is megszegett.