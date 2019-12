Plüssállatok gyűltek a rászorulók részére

Abaligeti, pécsi és piskói gyermekek örülhetnek majd az állatkerttől kapott adományoknak.

Gyorsan gyűltek az adományok hétvégén a pécsi állatkertben, az épület bejáratánál felállított hatalmas láda tele volt plüssállatokkal, játékokkal, könyvekkel. Az ajándékok azért halmozódtak, mert harmadik alkalommal rendezték meg a Plüssmaciért élő macit elnevezésű akciót a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének közreműködésével. A kezdeményes lényege, hogy azok a látogatok, akik valamilyen gyerekjátékot vittek magukkal szombaton vagy vasárnap, kedvezményes áron, mindössze ötszáz forintért léphettek be az állatkertbe.

Ottjártunkkor leginkább családokkal találkoztunk, és a legkisebbek is örömmel rakták be az adományokat a ládába. Egy nagymama az unokájával látogatott el aznap az állatkertbe. Ahogy mondta, szeretnek idejönni, de ezen a jótékonysági akción most vesznek részt először. Fontosnak tartják az adakozást, ezért is látogattak ki, annak pedig külön örültek, hogy az idő is kellemes volt a sétához. Voltak olyan vendégek is, akik nem hallottak a kezdeményezésről. Egy ötfős társaság Kaposvár mellől érkezett, születésnapot ünnepeltek éppen, de amikor tudomást szereztek az akcióról, rögtön elgondolkodtak, hogyan tudnának segíteni.

Az összegyűlt adományokat rászoruló gyermekek, óvodás, iskolás csoportok kapják meg. A Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete a játékok egy részét már a vasárnapi gyertyagyújtáson kiosztotta. Az adományoknak az abaligeti és a piskói gyermekek is örülhetnek, hétfőn a pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola tanulói is kapnak a játékokból.