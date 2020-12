Rövid gondolatokkal üzennek egymásnak a pécsváradiak

Adventi vásárt idén nem lehet tartani, így Pécsváradon is elmarad a hagyományos ünnepi előkészületi esemény. Ennek ellenére díszbe öltözött a Szentháromság tér, és az összetartozás jelképeként egy üzenőfalat is létrehoztak, ahova mindenki felírhatja jókívánságait.

Az advent mindenhol csendesen zajlik, de azért szinte minden településen próbálnak ünnepi hangulatot csempészni a lakók mindennapjaiba. Így van ez Pécsváradon is, ahol bár a közösségi programok a vírushelyzet miatt meghozott szabályozások értelmében idén elmaradnak, a Szentháromság teret karácsonyi díszbe öltöztették. A fenyőfát felállították, a koszorút elkészítették, és a betlehemet is kivilágították, esténként pedig halk zene fogadja az arra járókat. Érkeznek is sokan megcsodálni a teret, és átélni az ünnepi hangulatot. Kisgyermekes családok, fiatalok és idősebbek is előszeretettel sétálnak a feldíszített téren, természetesen külön-külön, most nem ünnepelhetnek együtt.

Ha személyesen nem is, a téren kialakított üzenőfal segítségével azonban bárki megoszthatja ünnepi gondolatait a többiekkel. A karácsonyfa sziluettje már telik az üzenetekkel, amik mindenféle magyarázat nélkül is nagyon beszédesek. Türelem, remény, hiányoztok – többek között ezek a szavak is felkerültek a falra, és ebben a helyzetben különleges jelentéssel bírnak. Ha arra sétálunk, mi is vigyünk magunkkal alkoholos filcet, hogy üzenni tudjunk a közösségnek.

Az adventi gyertyagyújtás sem marad el, múlt hét vasárnap fel is lobbant az első láng. Ezt néhányan személyesen is végigkövették, de azok sem maradtak le róla – és a következőkről sem maradnak le –, akik otthon maradnak, hiszen a városi televízió is közvetíti ezeket az eseményeket, valamint az internetre is felkerülnek a videók.