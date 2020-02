Siklósról, Sásdról, Vajszlóról is beszélt a miniszterelnökkel Nagy Csaba

A választókerületébe tartozó települések helyzetét tekintette át Nagy Csaba országgyűlési képviselő Orbán Viktornál tett látogatásán. A miniszterelnökkel a vajszlói csatornázásról és Siklós komplex fejlesztéséről is beszéltek a Karmelita kolostorban.

A választási ciklus félidejében Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypárti parlamenti képviselőkkel beszél az elmúlt időszakról, a jelenről és a jövőbeni tervekről. Nagy Csaba, a Baranya megyei 4. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője lapunk kérésére felelevenítette, hogy a miniszterelnök 2018-ban több alkalommal is járt a választókerületében. Harkányba egyszer, míg Vajszlóra kétszer is ellátogatott Orbán Viktor, s az is megemlítendő, hogy az ormánsági kistelepülésen beszélt először nagy nyilvánosság előtt a Magyar Falu Programról.

– A megbeszélésen nagyon sok témát érintettünk, ugyanis 174 önkormányzat tartozik hozzám. Többek között a Magyar Falu Program tapasztalatairól beszéltünk, ennek eredményeiről, kihívásairól – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Elmondtam neki – amit nagyon fontos dolognak tartok –, hogy a rendszerváltozás óta talán ez az első olyan kormányzati program, ami magyar forrásból ennyi pénzt oszt szét fejlesztésekre vidéki önkormányzatok között.

Nagy Csaba megemlítette azt is, hogy a program az összes pályázat elbírálásának határidejét tudta tartani. Az eddigi tapasztalatok alapján hatvan napon belül meghozták a döntéseket, elbírálták a pályázatokat, rövid időn belül megkötötték a támogatási szerződéseket, és az önkormányzatok rendelkezésére is állt a fejlesztési forrás.

– Arról is beszéltünk, hogy hatalmas igény volt a programra a települések részéről, és örvendetes, hogy 2020-ban is folytatódik. Szót ejtettünk Siklósról, arról, hogy nagyon fontos előkészítő-tervező munka indult el a városban külső és belső szakértők bevonásával. Egy olyan programot szeretnénk majd – Riegl Gábor polgármesterrel, és a testülettel együtt – letenni az asztalra amely biztosítja a város fejlődését a következő időszakban – mondta a politikus.

Mint megtudtuk, a megbeszélésen szóba került Szigetvár, az hogy a kormányzat Zrínyi Miklós hőstettének 450. évfordulójára felújította a vár egy jelentős részét, s elindult egy olyan szakmai program, mely a tudományos munkát támogatja. A további fejlesztések fontosságáról, az ásatásokról is értekeztek. A turizmus és a fürdők fejlesztése is részét képezte a beszélgetésüknek, például Harkány tekintetében.

– A sportéletről is beszéltünk, ugyanis ezt nagyon fontos dolognak tartom. Végre újraindult a sásdi tanuszoda építése, és vajszlói tervek is megvannak már. Vajszló vonatkozásában a csatornázásról és az ipari park fejlesztéséről is tárgyaltunk. S nem utolsó sorban a focit is említettük, mert ebben a választókerületben is ezres nagyságrendben fociznak a gyerekek – zárta le Nagy Csaba.