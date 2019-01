Sok házi savanyúság közül választhatunk most

Beköszöntött a tél a vásárcsarnokba, ezt támasztja alá a zöldségek és a gyümölcsök ára is.

Nem lehet panasz a zöldség- és gyümölcskínálatra a megye piacain. Természetesen, érezhető az árak tekintetében is a tél, ahogy ezt a paradicsom átlagos hatszáz forintos ára is mutatta.

A házi savanyúságok illata volt a legvonzóbb a piacon, ezért meg is néztük magunknak a standot: a töltött cseresznyepaprika, cseresznyeuborka és almapaprika 1300 forint/kilogramm, a töltetlen édes almapaprika és a csemegeuborka 1000 forint/kilogramm. A kereskedőtől megtudjuk, a jó illatok, a gusztusos kipakolás sokakat vonz, és népszerűek ezek a termékek ebben az időben.

Majd elmesélte, hogy már több éve dolgozik a piacon és árusítja ezeket a házi savanyúságokat, aminek köszönhetően rengeteg törzsvendége is van, akik csak tőle szerzik be a savanyúságot. A hideg, szeles időjárásnak köszönhetően érezhetően fellendült a méz forgalma is, ezt főleg a gyógyhatásai miatt veszik, mivel csillapítja a köhögést és a torokfájás tüneteit is.